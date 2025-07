iPadOS 26 bêta 3 agrandit le curseur lorsqu'on le secoue

Apple a déployé la bêta 3 de ses mises à jour à venir avec plusieurs nouveautés, y compris de nouveaux fonds d'écran, des ajustements de design et une fonctionnalité ludique pour le curseur, directement inspirée du Mac.

L'iPad adopte le "Secouer pour Trouver"

Introduite pour la première fois dans macOS El Capitan il y a dix ans, la fonctionnalité "secouer pour trouver" permet aux utilisateurs de secouer rapidement le curseur pour l'agrandir temporairement, facilitant ainsi sa localisation à l'écran. Désormais, iPadOS 26 bêta 3 intègre cette astuce pratique sur l'iPad.

Le curseur de l'iPad dans iPadOS 26, depuis la bêta 1, a évolué pour ressembler à un pointeur précis de style Mac, abandonnant le design circulaire d'iPadOS 18. Bien que ce curseur plus affiné améliore la précision, il peut aussi être plus difficile à repérer par moments, selon les applications à l'écran. L'ajout de la fonction "secouer pour trouver" est donc un complément idéal à ce nouveau design, permettant aux utilisateurs de retrouver rapidement leur curseur lorsque nécessaire.

Les autres nouveautés d'iPadOS 26

iPadOS 26 propose également des améliorations significatives en matière de productivité, notamment un système de gestion des fenêtres d'applications repensé, une application Fichiers plus puissante, une nouvelle barre de menus et une barre de dock améliorée, tous conçus pour optimiser le multitâche.



Pour l'instant, iPadOS 26 est uniquement disponible en version bêta pour les développeurs. Une bêta publique devrait être lancée plus tard dans la semaine, avec une sortie officielle pour tous les utilisateurs prévue en septembre. Nous avons dans l'idée qu'Apple la lancera le 15 septembre.