iOS 26 vous conseille de nettoyer l'appareil photo de l'iPhone

À la WWDC 2025, Apple a présenté iOS 26, dévoilant des dizaines de nouvelles fonctionnalités dans une brève présentation de diapositives. Parmi elles se trouve les « conseils de nettoyage de l'objectif », un outil pratique qui détecte les taches ou la saleté sur la lentille de l'appareil photo d'un iPhone ou d'un iPad et invite les utilisateurs à le nettoyer avant de prendre des photos, dans le but d'améliorer la qualité de l'image en évitant des clichés flous ou de basse qualité dus à des débris sur l'objectif.

Une option activée par défaut

Avec la bêta d'iOS 26, on peut déjà trouver cette option, activée par défaut, qui « Affiche une suggestion lorsque l'objectif doit être nettoyé pour améliorer la qualité d'image. » Si cela vous semble inutile, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en allant dans Paramètres > Appareil photo > Conseils de nettoyage de l'objectif.

La nouveauté n'était pas si cachée, puisque sur l'une des diapositives de la WWDC 25, affichant 30 cartes de fonctionnalités avec des icônes et des descriptions, on la retrouvait ainsi que des outils tels que la gestion adaptative de l'énergie, le contrôle de sécurité, les aperçus de photos et des options de dictée avancées.

Mais, surtout, Apple a dévoilé une refonte esthétique « Liquid Glass » pour tout le système, y compris pour les applications Appareil photo et Photos, en accord avec une mise à jour visuelle plus large de tous ses systèmes d'exploitation.