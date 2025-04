Une coque pour iPhone 17 Pro dévoile une large découpe pour l'appareil photo

Le prolifique Sonny Dickson a partagé aujourd’hui sur X une image de coque de protection pour l’iPhone 17 Pro d’Apple, attendu pour le mois de septembre au sein d'une série de quatre téléphones. Sur la photo, il est impossible de manquer l’immense découpe réservée à la nouvelle bosse de caméras, marquant un changement notable depuis l'iPhone 11 Pro.

Une refonte du dos de l'appareil

L’iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient introduire une refonte majeure de la bosse caméra arrière. Exit le module carré traditionnel ferré à gauche : place à une barre horizontale rectangulaire traversant le dos de l’appareil, évoquant le style des Google Pixel 9 Pro notamment. Alors que le design frontal des iPhones reste inchangé depuis des années, l’arrière devient un terrain d’évolution visuelle significative. Selon les rendus CAD et les différentes fuites, la nouvelle bosse conserve la configuration triangulaire à trois objectifs sur la gauche, mais repositionne le scanner LiDAR, le microphone et le flash à droite, pour une symétrie accrue. Cela permettra aussi de gagner en stabilité lorsque l'appareil est posé à plat sur une table.

Image de Sonny Dickson.

Les raisons de ce changement restent toutefois floues. Apple pourrait chercher à intégrer des composants plus grands ou mieux refroidis, améliorer la séparation spatiale des capteurs pour une cartographie de profondeur plus précise, ou optimiser l’espace interne en réduisant la taille de la carte mère. La couleur uniforme de la bosse, assortie au châssis selon les rumeurs, indique une volonté d’adopter un design plus discret et harmonieux, contrastant avec les précédentes approches.

Date de sortie

Apple devrait dévoiler l’iPhone 17 Pro et Pro Max mi-septembre, aux côtés de l’iPhone 17 classique et d’un inédit iPhone 17 Air ultra-fin. Cette refonte pourrait redéfinir l’esthétique des modèles Pro, tout en répondant à des besoins techniques. Si vous voulez un changement plus important encore, outre le nouveau design d'iOS 19, il faudra patienter jusqu'en 2027. Pour les vingts ans de l'iPhone, Apple aurait prévu un look entièrement revu pour son iPhone 19 Pro.