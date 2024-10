Apple prépare déjà l'appareil photo de l'iPhone 19 Pro Max

L'analyste Ming-Chi Kuo, toujours très prolixe à propos des plans d'Apple, nous parle des futurs iPhone. Après avoir évoqué l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 17 Pro Max ce matin, il va même jusqu'à évoquer l'appareil photo de l'iPhone 19 Pro de 2027. Une éternité en termes d'années technologiques.

L''évolution du zoom de l'iPhone

Actuellement, seul l'iPhone 15 Pro Max est équipé d'une lentille tétraprisme, ce qui lui confère un zoom optique nettement supérieur, tant en capacité qu'en qualité. Comme indiqué précédemment, le prochain iPhone 16 Pro devrait bénéficier de ce système d'appareil photo amélioré, permettant d'aller jusqu'à 5x sans perte de détails, tout en permettant de conserver un appareil très fin.

L'analyste chinois affirme qu'il s'agit du seul changement cette année, et que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront tous deux équipés d'un objectif à tétraprisme.

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者 / Crystal-Optech as a leading beneficiary in iPhone tetraprism upgrade roadmaphttps://t.co/bveXq7UJ5D — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 11, 2024



Toutefois, l'analyste indique que des mises à jour plus importantes seront apportées avec l'iPhone 17 Pro Max de 2025, et plus encore avec l'iPhone 19 Pro de 2017.

L'iPhone 17 Pro Max

Comme vu ce matin, l'iPhone 17 Pro Max, sera doté d'une lentille tétraprisme améliorée afin d'améliorer à la fois la fonctionnalité du zoom et la qualité des photos. Alors que l'objectif tétraprisme actuel est doté d'un capteur d'image de contact (CIS) de 1/3,1" de 12 mégapixels, le modèle "Max" de 2025 sera doté d'un CIS de 1/2,6 de 48 mégapixels signé Sony. Il sera évidemment exclusif au plus cher des iPhone, avant de faire son apparition sur l'iPhone 18 Pro. On ne sait en revanche pas quel niveau de zoom il offrira. Les clients demandent un 10x depuis des années.

L'iPhone 19 Pro Max

Pour l'iPhone 19 Pro Max de 2027, notre confrère parle d'un système à tétraprisme encore plus avancé pour le téléobjectif du téléphone d'Apple. Bien qu'il ne dispose pas de détails précis, il affirme que la mise à niveau sera plus substantielle et plus importante qu'auparavant. Apple pourrait cependant ne pas continuer à l'appeler objectif à tétraprisme, car il est possible que des prismes plus nombreux et plus petits soient utilisés. On peut penser que le design aura également largement évolué, avec un Face ID sous l'écran et, pourquoi pas, un iPhone Fold.



En attendant, nous devrions découvrir l'iPhone 16 Pro en septembre prochain, avec de nouvelles tailles d'écran (plus grandes), des bordures affinées, de nouvelles puces, une charge plus rapide et un capteur photo ultra-large amélioré de 48 mégapixels (contre 12 actuellement).