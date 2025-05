Apple préparerait déjà iOS 19.4 : enfin l'arrivée du Siri intelligent ?

Alors qu’iOS 19 n’a même pas encore été présenté, Apple n’a pas perdu une seconde : ses équipes ont déjà commencé les tests internes d’iOS 19.4. Des traces de cette version ont été repérées par MacRumors, preuve que la machine californienne tourne à plein régime… et ce, bien avant l’annonce officielle prévue lors de la WWDC 2025, le 9 juin prochain.

iOS 19.4 aperçu dans la nature

Il est de plus en plus courant de voir Apple tester ses futures mises à jour suffisamment tôt, afin de garantir une stabilité impeccable, notamment pour Safari et la navigation web. Des employés visitent ainsi divers sites sous iOS 19.4, ce qui laisse filtrer quelques indices sur l’avancée du développement. Pourtant, il faudra s’armer de patience : iOS 19.4 n’est pas attendu avant le printemps 2026 !

L’enjeu Siri : une arrivée repoussée sur iPhone ?

Le grand suspense autour de cette future version réside dans l’intégration des nouvelles fonctionnalités de Siri, promises depuis déjà un an. Présentées lors de la WWDC 2024, ces innovations s’appuient sur Apple Intelligence pour offrir un assistant vraiment personnalisé, capable de comprendre le contexte, d’analyser l’écran en temps réel et d’aller plus loin dans le contrôle des apps. C'est la raison pour laquelle des employés seraient déjà en train de visiter des sites web sous iOS 19.4 pour tester les interactions de Siri.

Mais le chantier a pris du retard : alors que Siri nouvelle génération devait accompagner iOS 18.4, le lancement a été repoussé. Apple a même été épinglée pour publicité trompeuse, contrainte de revoir sa communication après plusieurs actions en justice. Selon certaines sources, Siri pourrait débarquer dès octobre 2025, potentiellement avec iOS 19.1. Mais la plupart des observateurs misent plutôt sur une sortie avec iOS 19.4 en 2026.

Apple, toujours sous pression pour innover

Ce rythme effréné illustre la pression qui pèse sur Apple pour rester à la pointe de l’IA embarquée, alors que la concurrence affûte ses propres assistants intelligents. Si cette évolution se concrétise enfin, la prochaine version de Siri promet d’être un vrai game changer pour tous les utilisateurs d’iPhone. Mais d’ici là, tous les regards sont tournés vers la WWDC 2025… et les paris sont ouverts quant au calendrier réel de la révolution Siri.



