🔥 iOS 18.4 est disponible pour tous avec Apple Intelligence en français

Le 21 février 2025, Apple a lancé la première bêta d’iOS 18.4, marquant le début d’un cycle de tests qui s’achève aujourd'hui avec la version officielle du système d'exploitation mobile. Cette mise à jour s’accompagne d’autres versions chez Apple, comme macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4, ou encore visionOS 2.4, toutes peaufinées en parallèle pour une expérience cohérente. Mais iOS 18.4 (et iPadOS 18.4) se distingue particulièrement pour les Français : c’est la première fois qu’Apple Intelligence, le système d’intelligence artificielle d’Apple, s’active dans la langue de Molière, ouvrant la porte à des fonctionnalités inédites. Voici un tour d’horizon des nouveautés qui arrivent sur votre iPhone.

Apple Intelligence en français

Voici un résumé succinct des fonctionnalités d’Apple Intelligence dans iOS 18.4 :

Siri 2.0 contextuel : Une refonte avec mode texte permanent et intégration de ChatGPT pour des réponses complexes, bien que la version pleinement "intelligente" soit repoussée à iOS 19.

Notifications intelligentes : Tri et résumé automatiques des alertes selon leur pertinence, grâce à une analyse sémantique en temps réel.

: Tri et résumé automatiques des alertes selon leur pertinence, grâce à une analyse sémantique en temps réel. Notifications prioritaires : Apple Intelligence trie vos alertes pour mettre en avant les plus importantes. Désactivée par défaut, cette option s’active dans Réglages > Notifications > Prioriser les notifications.

: Apple Intelligence trie vos alertes pour mettre en avant les plus importantes. Désactivée par défaut, cette option s’active dans Réglages > Notifications > Prioriser les notifications. Image Playground : Création d’images stylisées (dessins, icônes) à partir de textes, en 1024x1024 pixels.

: Création d’images stylisées (dessins, icônes) à partir de textes, en 1024x1024 pixels. Genmojis : Génération d’emojis personnalisés via des prompts, exclusifs à Messages.

: Génération d’emojis personnalisés via des prompts, exclusifs à Messages. Magic Wand (Notes) : Transformation d’esquisses en illustrations vectorielles dans Notes.

: Transformation d’esquisses en illustrations vectorielles dans Notes. Gomme magique : Suppression intelligente d’objets ou personnes dans Photos.

: Suppression intelligente d’objets ou personnes dans Photos. Réécriture contextuelle : Ajustement du ton des textes (pro, amical, formel) avec précision.

: Ajustement du ton des textes (pro, amical, formel) avec précision. Résumé vidéo intelligent : Montages automatiques des moments forts de votre bibliothèque Photos.

: Montages automatiques des moments forts de votre bibliothèque Photos. Outils d’écriture : Reformulation, résumé et génération de textes via ChatGPT dans toutes les apps.

: Reformulation, résumé et génération de textes via ChatGPT dans toutes les apps. Appareil photo sur iPhone 15 Pro/16 : Identification de la nature (12M d’entrées), recherche visuelle avec Google Lens, et scan de menus avec infos pratiques (horaires, avis, plats populaires).

Visual Intelligence débarque sur iPhone 15 Pro

Bonne nouvelle pour les possesseurs d’iPhone 15 Pro et Pro Max : Visual Intelligence, jusque-là réservé aux iPhone 16, arrive enfin. Sans bouton Camera Control, vous pouvez l’activer via le Centre de contrôle ou le bouton d’action (une nouvelle option bienvenue). Pointe votre caméra sur un objet, et l’IA te donne des infos instantanées – un petit plus malin au quotidien.

Centre de contrôle : un coin pour Apple Intelligence

Le Centre de contrôle s’enrichit d’une section Apple Intelligence. On y retrouve Taper pour Siri (ex-Siri), mais aussi des raccourcis pour activer Siri ou Visual Intelligence. Une manière simple de garder ces outils à portée de main, surtout avec leur arrivée en français.

Image Playground : le style croquis s’invite

L’application Image Playground ajoute un style Sketch (croquis) aux côtés d’Animation et Illustration. Changez de style d’un tap sur le bouton « + » et donnez une touche dessinée à vos créations. Bonus : le thème « Winter Holidays » cède sa place à un frais « Spring ».

Nouveaux emojis

Sept emojis débarquent : yeux fatigués, empreinte digitale, arbre sans feuilles, légume-racine, harpe, pelle et éclaboussure.

langues pour Apple Intelligence

Côté langues, Apple Intelligence s’ouvre donc au français, mais aussi à l'allemand, italien, portugais (Brésil), espagnol, japonais, coréen, chinois simplifié, et à l’anglais localisé pour Singapour et l’Inde – un vrai bond en avant pour l’international.

Vision Pro : une app pour tout gérer

Si vous avez un Vision Pro, une nouvelle app apparaît sur votre iPhone avec iOS 18.4. Elle simplifie la découverte et le téléchargement de contenus (vidéos immersives, films 3D) et inclut un guide d’utilisation. Vous pouvez aussi configurer le mode invité depuis votre iPhone ou iPad, avec des options pour limiter les apps ou guider via AirPlay.

Apple News+ Food : pour les gourmands (anglophones)

Les abonnés Apple News+ profitent d’une section Food avec des milliers de recettes, des astuces cuisine et des articles de grands éditeurs comme Bon Appétit ou Serious Eats. Un mode cuisson offre des instructions pas à pas, et les recettes se sauvegardent hors ligne. Toujours pas en France, dommage.

Musique ambiante dans le Centre de contrôle

Envie de détente ? Ambient Music propose quatre catégories – Sleep, Chill, Productivity, Wellbeing – à ajouter au Centre de contrôle. Tapotez, et une sélection aléatoire joue. Pour skipper, passez par le Dynamic Island ou le widget En lecture.

Mail sur iPad

Avec iPadOS 18.4, l’app Mail adopte la catégorisation vue sur iPhone (Principale, Transactions, Alertes, Publicités).

En Vrac

Sur iPhone, on note des points de confidentialité plus visibles pour caméra/micro et deux voix australiennes pour Siri. Photos gagne des filtres (Partagé avec Vous, hors albums) et un bouton pour tout supprimer dans Récemment supprimés.



Cette mise à jour comprend également les améliorations et les corrections de bogues suivantes :

Le RCS est disponible chez tous les opérateurs français

Les suggestions de recherche récentes de Safari vous aident à revenir rapidement aux sujets de recherche précédents lorsque vous démarrez une nouvelle requête

L'assistant de configuration rationalise les étapes que les parents doivent suivre pour créer un compte enfant pour un enfant de leur famille, et active les paramètres par défaut adaptés à l'enfant si les parents préfèrent terminer la configuration d'un compte enfant plus tard

Les limites de temps d'écran de l'application persistent même après qu'un enfant ait désinstallé et réinstallé une application

L'App Store comprend des résumés pour les avis des utilisateurs afin que vous puissiez obtenir des informations utiles d'autres utilisateurs en un coup d'œil

Pause et reprise d'un téléchargement ou d'une mise à jour d'application sur l'App Store sans perdre de progrès

Nouveaux widgets pour les podcasts, y compris un widget d'émissions suivies pour suivre vos émissions préférées et un widget de bibliothèque pour obtenir vos sections les plus utilisées, telles que les derniers épisodes, enregistrés et téléchargés

Les collections Apple Fitness+ peuvent désormais être ajoutées à la bibliothèque

Les aspirateurs robots compatibles Matter peuvent être contrôlés dans l'application Home et être ajoutés aux scènes et aux automatisations

Prise en charge de 10 nouvelles langues système, y compris le bangla, le gujarati, le kannada, le malayalam, le marathi, l'odia, le punjabi, le tamoul, le télougou et l'ourdou



iOS 18.4 n’est pas une révolution, mais une belle évolution, surtout pour les francophones. Avec Apple Intelligence enfin en français, cette mise à jour rend l’iPhone plus intuitif et personnalisé. À tester !



: Apple a aussi comblé 64 failles de sécurité.



Cette mise à jour s'accompagne d'une liste particulièrement longue de correctifs de sécurité. En parcourant ces listes, on remarque que certains points ont retenu l'attention, notamment Siri, WebKit, les applications qui sortent des sandbox et diverses autres vulnérabilités.