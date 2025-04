Apple lance la version finale de watchOS 11.4 pour vous réveiller (màj)

Un peu plus d'un mois après le début de la bêta, Apple rend disponible watchOS 11.4 pour les clients. Cette mise à jour officielle s’inscrit dans un cycle plus large, avec iOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, iPadOS 18.4, tvOS 18.4 et visionOS 2.4 qui arrivent en parallèle. Pour les francophones, iOS 18.4 marque un tournant avec l’activation d’Apple Intelligence en français, tandis que macOS 15.4 introduit la catégorisation des e-mails. Voici ce que watchOS 11.4 apporte à votre Apple Watch.

Nouveautés de watchOS 11.4

Aspirateurs robots et HomeKit

Avec watchOS 11.4, les aspirateurs robots compatibles Matter intègrent l’app Maison. Vous pouvez les ajouter à des scènes, des automatisations ou simplement dire « Siri, nettoie le salon » depuis votre poignet. Une petite avancée pour rendre votre maison connectée plus accessible, à condition que les fabricants adoptent cette norme.

Alarme qui perce le mode silencieux

Une nouveauté bienvenue : une option permet désormais à l’alarme de sonner même en mode silencieux. Fini les matins où vous ratez le réveil parce que votre montre était trop discrète. Activez cette fonction dans les réglages pour un réveil plus fiable.

Correction de bugs

Apple règle aussi un souci agaçant : le sélecteur de cadrans qui pouvait freezer lors d’un changement. Avec cette mise à jour, passer d’un cadran à l’autre redevient fluide, pour une expérience sans accroc.

Un écosystème cohérent

watchOS 11.4 s’aligne sur les autres mises à jour Apple. iOS 18.4 booste l’iPhone avec Apple Intelligence en français et de nouveaux emojis, tandis que macOS 15.4 trie vos e-mail. iPadOS 18.4 suit le mouvement avec Mail catégorisé, et visionOS 2.4 peaufine l’expérience du Vision Pro.

Installer la mise à jour

Pour installer watchOS 11.4, assurez-vous que votre iPhone est sur iOS 18.4 (disponible via Réglages > Général > Mise à jour logicielle). Ensuite, sur votre iPhone, ouvrez l’app Watch, allez dans Général > Mise à jour logicielle, et lancez le téléchargement. Votre montre doit être chargée à au moins 50 %, posée sur son chargeur et connectée au Wi-Fi, avec l’iPhone à proximité. Le processus peut prendre de quelques minutes à une heure, alors patience !

: Après seulement quelques minutes en ligne, Apple a retiré la mise à jour watchOS 11.4 du canal public. On ne sait pas encore quand watchOS 11.4 sera de retour, mais ce n'est pas la première fois que ce type de couac arrive. La situation devrait revenir à la normale dans les prochains jours.



: La mise à jour est de nouveau disponible pour tous ! Le bug n'aura donc duré que quelques heures.