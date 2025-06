Apple vend des Apple Watch Series 10 reconditionnées sur le refurb

Apple a récemment enrichi sa boutique reconditionnée avec l’ajout de plusieurs variantes d'Apple Watch Series 10, marquant leur première apparition à prix réduit depuis le lancement du dernier modèle en date en septembre 2024. Une fois de plus, les américains sont servis les premiers, Apple France ne proposant d'ailleurs aucune montre reconditionnée.

Un prix réduit chez Apple

Actuellement, seuls les modèles de 46 mm sont disponibles sur le refurb, notamment le noir de jais à 359 $ (au lieu de 429 $, soit une réduction de 15 %) et le titane ardoise à 639 $ (au lieu de 749 $). Les modèles de 42 mm et d’autres couleurs devraient être ajoutés prochainement, car les stocks varient en fonction des retours et des réparations.

Pour mémoire, voici les principales nouveautés de l’Apple Watch Series 10 :

Design affiné : Boîtier 10 % plus fin (9,7 mm), tailles de 42 mm et 46 mm, plus légère, disponible en aluminium (nouveau coloris noir de jais) et titane (naturel, ardoise, or).

: Boîtier 10 % plus fin (9,7 mm), tailles de 42 mm et 46 mm, plus légère, disponible en aluminium (nouveau coloris noir de jais) et titane (naturel, ardoise, or). Écran OLED plus grand : Jusqu’à 30 % de surface d’affichage en plus (par rapport à la Series 6), 40 % plus lumineux sous des angles inclinés, taux de rafraîchissement de 1 à 60 Hz pour une meilleure efficacité énergétique.

: Jusqu’à 30 % de surface d’affichage en plus (par rapport à la Series 6), 40 % plus lumineux sous des angles inclinés, taux de rafraîchissement de 1 à 60 Hz pour une meilleure efficacité énergétique. Détection d’apnée du sommeil : Notifications pour détecter les signes d’apnée modérée à sévère (également sur Series 9 et Ultra 2).

: Notifications pour détecter les signes d’apnée modérée à sévère (également sur Series 9 et Ultra 2). Capteurs aquatiques : Nouveau profondimètre (jusqu’à 6 m) et capteur de température de l’eau, idéal pour la natation et le snorkeling.

: Nouveau profondimètre (jusqu’à 6 m) et capteur de température de l’eau, idéal pour la natation et le snorkeling. Charge rapide : 80 % de charge en 30 minutes, autonomie de 18 heures.

: 80 % de charge en 30 minutes, autonomie de 18 heures. Puce S10 : Processeur double cœur avec NPU à quatre cœurs, performances similaires à la S9, supporte le geste « Toucher deux fois ».

: Processeur double cœur avec NPU à quatre cœurs, performances similaires à la S9, supporte le geste « Toucher deux fois ». Haut-parleur amélioré : 30 % plus compact, permet la lecture audio directement depuis la montre, meilleure isolation vocale pour les appels.

: 30 % plus compact, permet la lecture audio directement depuis la montre, meilleure isolation vocale pour les appels. Nouveaux cadrans : Flux, Réflexion, Radiance Pride, et cadran Photos repensé avec sélection intelligente d’images.

Le reconditionné chez Apple

Ces Apple Watch Series 10 reconditionnées passent par un processus rigoureux incluant des tests de fonctionnalité, un nettoyage, une inspection et un reconditionnement, garantissant qu’elles répondent aux normes d’Apple sans nécessiter de pièces de rechange. Elles sont accompagnées d’une garantie limitée d’un an, sont éligibles à AppleCare+ et bénéficient des mêmes politiques de retour que les appareils neufs achetés directement chez Apple. Le tout garanti un an.

Les promotions chez les revendeurs

Si vous ne trouvez pas cela intéressant, ou que vous n'habitez pas aux USA, des revendeurs agréés comme Amazon proposent actuellement des offres très alléchantes avec l'Apple Watch Series 10 de 42 mm à 379 € (contre 449 €) et la version 46 mm à 409 € (contre 479 €), offrant plus d'options en termes de couleurs et de tailles. Et surtout, les montres sont neuves.

