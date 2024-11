Apple vend des iPad 10 reconditionnés sur le refurb

Il était temps ! Plus de deux ans après le début de sa carrière, l’iPad 10 d’Apple est enfin disponible en reconditionné. La tablette est proposée à partir de 299 $ sur le refurb américain, ce qui correspondrait à 349 € en France.

Un prix plus doux pour l’iPad 10

Les iPad de dixième génération reconditionnés commencent donc à 299 $, soit une réduction de 15 % par rapport au prix ajusté de 349 $ appliqué par Apple depuis mai et la sortie des iPad Pro M4 et iPad Air M2. Le modèle 256 Go reconditionné est également disponible pour 419 $, contre 499 $ pour un modèle neuf. Actuellement, ces modèles reconditionnés ne sont pas encore visibles dans d’autres pays. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que la France sera concernée.

Pour mémoire, l’iPad 10 est un excellent choix pour ceux qui ont besoin d’une tablette polyvalente sans se ruiner :

Design moderne : Écran Liquid Retina 10,9”, bordures fines, coloris vifs.

Performances solides : Puce A14 Bionic, suffisant pour la plupart des usages.

Connectivité USB-C : Compatible avec de nombreux accessoires.

Accessoires pris en charge : Magic Keyboard Folio, Apple Pencil (1re génération).

Caméras améliorées : Frontale 12 MP pour visioconférences, arrière 12 MP avec vidéo 4K.

Autonomie : Jusqu’à 10 heures.

Le reconditionné chez Apple

Les iPads reconditionnés par Apple sont dotés d’une nouvelle batterie, d’une coque extérieure neuve, d’une boîte blanche, et incluent tous les accessoires standards, tels qu’un câble de charge USB-C et un adaptateur secteur. Apple précise que chaque appareil reconditionné passe par un processus de nettoyage approfondi, une inspection rigoureuse, et des tests fonctionnels pour garantir leur fiabilité. Les produits reconditionnés de la marque bénéficient d’une garantie limitée d’un an, d’une politique de retour sous 14 jours, et sont éligibles à la couverture AppleCare+.



En attendant, sachez que la boutique officielle Amazon d’Apple propose souvent des promotions sur l’iPad 10.