Apple vend des iMac M3 reconditionnés sur le refurb

Après le MacBook Pro M3, Apple a ajouté l'iMac équipé de la puce M3 à sa boutique de produits reconditionnés certifiés aux États-Unis, pour la première fois depuis le lancement de l'ordinateur en octobre 2023. Le refurb français n'est pas encore concerné, seul l'iMac M1 étant listé à l'heure où nous rédigeons cet article.



: l'iMac M3 débarque enfin en France à partir de 1 359 € au lieu de 1 599 €.

L'iMac M3 sur le refurb d'Apple

Un prix d'ami

Comme d'habitude pour les produits reconditionnés d'Apple, les iMac M3 sont d'occasion, mais complètement remis à neuf. Si bien qu'aucune différence n'est visible à l'oeil nu, le tout avec une remise d'environ 15 % par rapport aux modèles neufs équivalents. Le prix de l'iMac M3 démarre ainsi à 1 099 $, dans quasiment tous les coloris, au lieu de 1 299 $ sur l'Apple Store.



Tous les accessoires habituels sont inclus dans la boîte, notamment le clavier Magic Keyboard, la souris Magic Mouse, un adaptateur et un cordon d'alimentation, ainsi qu'un câble USB-C vers Lightning. Mais nous ne pouvons que vous conseiller d'opter pour la variante avec une puce GPU à 10 coeurs qui offre notamment le clavier avec Touch ID, des ports USB 3 et une prise Ethernet.



Apple affirme soumettre les Mac remis à neuf à des "tests de fonctionnalité complets" et à un "processus de nettoyage et d'inspection approfondi", et ils sont couverts par la garantie limitée d'un an d'Apple et éligibles à la couverture AppleCare+ étendue.

Les nouveautés de l'iMac M3

Si l'excellent écran 4,5K de 24 pouces n'a pas évolué depuis l'iMac M1, les clients auront droit à un nouveau système audio à six haut-parleurs et des micros de qualité studio sur cette nouvelle édition. De plus, l'iMac est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Les utilisateurs peuvent opter pour jusqu'à 24 Go de RAM unifiée et de 2 To de stockage. Pour aller plus loin, consultez le test de l'iMac M3.

Acheter l'iMac M3

En termes de prix, l'iMac M3 d'entrée de gamme est proposé à 1599 € en France, 1 299 $ aux USA, avec la puce M3 composée de 8 coeurs CPU et de 8 coeurs GPU.



En passant par le refurb, vous économiserez donc environ 200 euros, une réduction que l'on peut trouver en neuf actuellement sur Amazon. Au lieu de 1 829 €, l'iMac M3 passe à 1 629 €, soit 11 % de réduction sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.