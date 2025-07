Tous les futurs Mac jusqu’en 2026 ont fuité

Une fuite majeure révèle les identifiants internes des prochains Mac, dévoilant la feuille de route d’Apple jusqu’en 2026. MacBook Pro, Mac mini, iMac, Mac Studio… tout y est.

Fuite des identifiants produits : tous les nouveaux Mac d’ici fin 2026 révélés

AppleInsider a obtenu des informations exclusives sur les identifiants internes (« product identifiers ») des futurs modèles de Mac, couvrant du très haut de gamme jusqu’à l’entrée de gamme, jusqu’à la fin 2026. Ces identifiants, codés selon une logique interne, permettent de confirmer l’existence de 15 futurs produits !

La gamme M5 débarque dès fin 2025

MacBook Pro 14″ & 16″ avec M5 Pro et M5 Max – identifiants J714s/c et J716s/c, reprenant le design des M4.

Mac mini M5 Pro (J873s) – sans confirmation sur une version de base M5, mais probable.

iMac M5 (J833ct) – évolution attendue du 24″ actuel.

Les MacBook Pro M5 exploiteraient une nouvelle architecture SoIC-mH pour séparer CPU et GPU, améliorant rendement thermique et production.

Mac Pro & Mac Studio en renouveau

Mac Pro « J704 » prévu avant fin 2025, probablement équipé d’un M5 Ultra (ou M3 Ultra) – première vraie révision depuis 2023.

Mac Studio : deux nouvelles configurations J775c et J775d, attendues en 2026, avec des puces encore plus puissantes que l’actuel M3 Ultra.

MacBook Air M5 début 2026

Deux modèles (13″ J813 et 15″ J815), conservant le design actuel mais avec un passage à la puce M5 et peut-être quelques améliorations secondaires.

Un MacBook Pro M6 léger pour fin 2026

Renouvellement important en perspective : MacBook Pro 14″ & 16″ avec M6 Pro/Max (identifiants K114s/c et K116s/c), châssis repensé, écran OLED et possiblement modem cellulaire intégré (eSIM ?).

Rumeur sur un MacBook « entrée de gamme » A18 Pro

Deux identifiants mystérieux (J700, J804), dont un pourrait cacher un retour du MacBook bon marché, propulsé par une puce A18 Pro (similaire à celle de l’iPhone), visant un tarif plus accessible.

Pourquoi ces fuites sont crédibles

Ces informations proviennent d’une fuite d’identifiants produits, qui suivent un schéma bien structuré utilisé par Apple. Chaque modèle Apple crée un nouvel identifiant, et leur logique (J7xx / J8xx / K1xx) permet de repérer le type d’appareil et la génération. Ce sont donc des preuves assez solides de la roadmap à venir bien que les pincettes soient préconisées comme lors de chaque fuite/rumeur. Encore une fois, la feuille de route commence à se dessiner, et ce leak pourrait bien être l’un des plus complets des derniers mois.