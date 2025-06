Apple prépare un MacBook moins cher avec une puce A18 Pro d'iPhone

Apple semble prêt à revisiter sa stratégie tarifaire avec un MacBook d'entrée de gamme qui pourrait bouleverser le marché des ordinateurs portables. Cette nouvelle approche marquerait un retour aux sources pour la marque à la pomme, qui avait déjà séduit avec ses iMac colorés dans les années 2000. Et si c'était le retour du MacBook classique ?



: MacRumors révèle à son tour avoir repéré pour la première fois l'été dernier des traces d'un tel dispositif dans le code serveur d'Apple Intelligence, et avoir ensuite confirmé son utilisation de la puce A18 Pro. La machine porte l'identifiant « Mac17,1 ».

Un MacBook aux couleurs acidulées pour séduire

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple préparerait un MacBook plus abordable équipé du processeur A18 Pro — le même que celui des iPhone 16 Pro — avec une mise en production prévue pour la fin 2025 ou le début 2026. Ce qui frappe particulièrement, c'est le choix esthétique : Apple envisagerait des coloris argenté, bleu, rose et jaune, rappelant l'époque glorieuse des iMac G3 translucides.



Globalement, on s'attend à un design largement inspiré du MacBook Air M1 avec l'utilisation de davantage de plastique et des économies partout : caméra, hauts-parleurs, retrait du port MagSafe... Apple n'y mettrait que l'essentiel, comme elle l'a fait avec l'iPhone 16e.

Cette stratégie colorée n'est pas anodine. Face à la montée en puissance des Chromebook, notamment aux États-Unis où ils représentent une part significative du marché éducatif et grand public, Apple cherche visiblement à reconquérir des segments qu'elle avait délaissés. Les Chromebook séduisent par leur simplicité et leurs prix attractifs, souvent inférieurs à 400 euros. Un MacBook coloré à prix réduit permettrait à Apple de répondre sur ce terrain tout en conservant l'écosystème macOS.

Performance et positionnement : un équilibre délicat

Le choix du processeur A18 Pro est particulièrement astucieux. Avec un score Geekbench en simple cœur d'environ 3539, il talonne de près la puce M4 du Mac mini. Certes, l'écart se creuse en multicœur (8772 contre 15000), mais pour un usage classique - navigation web, bureautique, streaming - cette puissance reste largement suffisante. D'ailleurs, les performances multicœur de l'A18 Pro rivalisent avec celles de la puce M1 originale de 2020, qui équipe encore de nombreux Mac parfaitement fonctionnels aujourd'hui. L'avantage, outre le prix largement réduit, est l'efficacité énergétique. Imaginez un peu l'autonomie d'un MacBook qui serait doté d'un SoC habituellement disponible iPhone.

Cette approche technique présente néanmoins des interrogations. Descendre d'une gamme en passant des puces M aux processeurs iPhone pourrait créer une confusion dans l'esprit des consommateurs. Apple devra soigneusement communiquer sur le positionnement de ce produit pour éviter qu'il soit perçu comme un "iPhone géant" plutôt qu'un véritable ordinateur portable. Le naming du produit sera très important, et il paraît difficile de faire cohabiter un MacBook A18 Pro — notez l'utilisation d'un processeur Pro dans un produit qui ne l'est pas — un MacBook Air M4 et un MacBook Pro M5. On n'y comprend plus rien.

Les risques d'une stratégie audacieuse

Le principal défi d'Apple réside dans la cannibalisation de ses propres ventes. Avec des MacBook Air M1 et M2 déjà proposés à des tarifs attractifs lors des promotions, un nouveau modèle à 600-800 euros pourrait détourner les clients de machines plus rentables. Apple vise pourtant un volume de 5 à 7 millions d'unités pour 2026, soit une part substantielle des 25 millions de MacBook qu'elle espère écouler cette année-là.

Cette stratégie s'inscrit dans une volonté plus large de reconquérir les parts de marché perdues depuis le pic de la pandémie. En 2025, Apple devrait vendre environ 20 millions de MacBook, contre 25 millions au sommet de la crise sanitaire. Un MacBook d'entrée de gamme coloré pourrait effectivement séduire les étudiants, les familles et les utilisateurs occasionnels, segments où les Chromebook excellent actuellement.

Le succès de cette initiative dépendra ultimement du prix final et de la capacité d'Apple à justifier l'écart de performance avec les MacBook Air. Si la firme de Cupertino arrive à proposer une expérience macOS complète dans un châssis attrayant à moins de 800 euros, elle pourrait bien redéfinir les codes du marché des ordinateurs portables abordables.