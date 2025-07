BOE devient le principal fournisseur d'écrans LCD pour MacBook d'Apple

En 2025, le géant chinois des écrans BOE Technology devrait s'imposer comme le principal fournisseur de panneaux d'affichage pour les MacBook d'Apple, dépassant ses concurrents tels que LG Display et Sharp. Cependant, sa domination pourrait être de courte durée avec la transition prévue d'Apple vers des écrans OLED pour les modèles MacBook Pro à partir de 2026.

Une victoire temporaire

Selon les recherches d'Omdia, BOE devrait s'accaparer 51 % des commandes de panneaux d'affichage pour MacBook d'Apple en 2025, contre 30 % en 2024, grâce à une demande accrue pour les panneaux LCD des MacBook Air, désormais disponibles en versions 13,6 pouces et 15,3 pouces. BOE devrait livrer 11,5 millions d'unités, marquant la première fois qu'un fournisseur chinois fournira plus de la moitié des besoins en écrans pour MacBook d'Apple. Une revanche pour la société qui n'a toujours pas réussi à convaincre Apple de lui céder une part significative des écrans d'iPhone.

Apple prévoit d'acheter 22,5 millions de panneaux pour MacBook en 2025, soit une légère augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente. Bien que la croissance globale du volume soit modeste, l'augmentation de la part de BOE reflète une redistribution significative des commandes entre fournisseurs.



LG Display, partenaire historique d'Apple pour les écrans, verra sa part chuter à 35 %, avec 8,48 millions d'unités livrées, soit une baisse de 12,2 % par rapport à 2024. Sharp, qui fournit des panneaux mini-LED pour les MacBook Pro, devrait livrer 3,1 millions d'unités, en baisse de 20,8 % sur un an, détenant une part de 14 %.



Omdia attribue ces baisses à une demande plus faible pour les MacBook Pro, Apple privilégiant BOE pour les panneaux des MacBook Air.



La domination de BOE pourrait s'estomper alors qu'Apple prévoit de passer aux écrans OLED pour les MacBook Pro en 2026, tirant parti des performances visuelles supérieures et du design plus fin de cette technologie. Samsung Display devrait alors rejoindre la chaîne d'approvisionnement, intensifiant la concurrence. D'ici là, la domination de BOE, renforcée par un gain de 12 points de part de marché, le place en tête face à ses rivaux coréens et japonais dans l'écosystème des écrans MacBook d'Apple.