La refonte majeure du MacBook Pro avec écran OLED confirmée pour fin 2026

Selon un rapport du site coréen Dealsite.co.kr, Apple prévoit bel et bien de lancer ses premiers modèles de MacBook Pro dotés d'écrans OLED fin 2026. Samsung Display sera le fournisseur exclusif des panneaux d'affichage, grâce à son investissement dans les lignes de production OLED Gen 8.6. Ces lignes utilisent des substrats de verre plus grands, optimisés pour les panneaux d'ordinateurs portables et d'écrans, intégrant la technologie TFT à base d'oxyde pour améliorer l'efficacité énergétique, l'évolutivité et réduire les coûts de fabrication, garantissant ainsi que Samsung puisse répondre à la demande d'Apple.

Une mise à jour importante à venir

Le passage des écrans mini-LED aux écrans OLED devrait apporter des améliorations significatives, notamment des écrans plus lumineux, des noirs plus profonds, un contraste plus élevé et une meilleure efficacité énergétique, pouvant prolonger une autonomie de la batterie déjà très conséquente, la meilleure du marché grâce aux puces Apple Silicon. Cette transition coïncidera probablement avec la première refonte majeure du MacBook Pro depuis 2021 (introduisant le miniLED), Apple visant à créer son appareil le plus fin tout en maintenant l'autonomie de la batterie et en introduisant de nouvelles fonctionnalités. Des rumeurs de décembre 2024 suggèrent que le MacBook Pro OLED pourrait comporter une découpe en forme de pilule ou de trou au lieu d'une encoche en haut de l'écran, bien qu'il ne soit pas certain que ce design ait été validé.

Plusieurs rapports précédents, dont un d'Omdia le mois dernier, ont constamment évoqué un lancement en 2026 pour les modèles de MacBook avec écrans OLED, la technologie devant d'abord apparaître sur les MacBook Pro haut de gamme avant d'atteindre les MacBook Air. Cependant, une incertitude subsiste concernant le calendrier, car Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu'Apple pourrait ne pas mettre à jour ses Macs avec des puces M5 en 2025, ce qui pourrait repousser le nouveau MacBook Pro à 2026. On parle ainsi d'un MacBook Pro M6, une démarche inhabituelle compte tenu du cycle de mise à jour annuel habituel d'Apple. Les modèles actuels de MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max, sortis en novembre 2024, pourraient ne pas être remplacés cette année. Une clarification d'autres sources est nécessaire pour confirmer le calendrier de lancement du MacBook Pro OLED.