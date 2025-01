MacBook Air : un meilleur écran LCD en 2027, et l'OLED encore repoussé

1 com

L'arrivée du MacBook Air avec écran OLED semble repoussée à une date plus lointaine que prévu initialement (2028). Une nouvelle qui risque de décevoir les amateurs d'Apple en quête de la meilleure technologie d'affichage possible sur leur ultraportable préféré. Faisons le point sur cette situation et les alternatives envisagées par la firme de Cupertino.

Un report significatif à 2029

Selon le média coréen The Elec, citant des sources industrielles, le premier MacBook Air équipé d'un écran OLED ne devrait pas voir le jour avant 2029, soit deux ans plus tard que la date initialement prévue (2027). La raison principale de ce report serait liée aux ventes décevantes des iPad Pro OLED lancés l'année dernière. Apple tablait sur 10 millions d'unités vendues mais n'aurait atteint que 6 millions, principalement en raison d'un prix de vente élevé lié à cette technologie d'affichage premium.

Une solution intermédiaire avec la technologie "Oxide LCD"

Pour combler ce délai prolongé, Apple ne reste pas les bras croisés. L'entreprise prévoit d'introduire une amélioration significative dès 2027 avec l'adoption de la technologie "Oxide TFT" pour les écrans LCD de ses MacBook Air. Cette évolution technologique promet plusieurs avantages :

Une meilleure précision des couleurs

Un ratio de contraste supérieur

Une luminosité plus uniforme

Une consommation d'énergie optimisée pour une meilleure autonomie

LG Display devrait être le principal fournisseur de ces dalles LCD améliorées. Il est intéressant de noter que cette technologie est déjà utilisée sur les MacBook Pro actuels, ce qui représente une belle montée en gamme pour la série Air.

Le MacBook Pro conserve son avance technologique

Malgré ce contretemps pour le MacBook Air, les plans concernant le MacBook Pro OLED semblent maintenus pour 2026. Ces modèles haut de gamme devraient bénéficier d'une technologie OLED "two-stack" (double couche émissive), plus sophistiquée que la version "single-stack" initialement prévue pour l'Air. Samsung Display serait en position de fournisseur exclusif pour ces écrans premium, avec des volumes de production estimés à plusieurs millions d'unités.



En attendant ces évolutions majeures, Apple devrait présenter dans les prochains mois de nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces équipés de la puce M4, maintenant ainsi le cycle de renouvellement habituel de sa gamme d'ordinateurs portables.