Le MacBook Pro M6 aura un écran OLED et un design plus fin

Il y a deux mois, les analystes Ming-Chi Kuo et Ross Young étaient tous deux d'accord pour dire que la refonte du MacBook Pro n'aurait pas lieu en 2025, mais plutôt en 2026. Cette fois, c'est le journaliste Mark Gurman qui abonde en ce sens, corroborant deux nouveautés majeures : un écran OLED et un design plus fin.

Le MacBook Pro OLED en 2026

Dans son dernier article dominical "Power On", Mark Gurman de Bloomberg a donc réitéré que le MacBook Pro fera "probablement" l'objet d'une "véritable refonte" en 2026, avec un écran OLED en lieu et place du combo LCD + miniLED introduit en 2021, ainsi qu'un design design plus fin, sans doute dans les proportions qu'on lui connaissait avant l'ère Apple Silicon.

Pour mémoire, l'OLED présente des avantages notables, notamment un meilleur contraste, une consommation d'énergie réduite pour les affichages sombres et une fidélité des couleurs même sous des angles de vision larges. Sans oublier qu'il ne nécessite aucun rétro-éclairage, éliminant un composant.



Quant au nouveau design, il sera certainement inspiré par le récent iPad Pro M4, qui est devenu en mai dernier l'appareil le plus fin qu'Apple n'a jamais conçu (hors bosse de la caméra). En améliorant sans cesse l'efficacité énergétique de ses puces, Apple a su diminuer significativement la chaleur émise par ses appareils, ce qui lui permettra de proposer des MacBook nettement plus compacts. Les derniers modèles à puces Intel étaient très critiqués sur ce point, avec la "capacité" de chauffer très vite à la moindre sollicitation. C'est ce qui avait conduit Apple a concevoir des boîtiers plus épais au moment de la sortie des modèles M1, afin de s'assurer que ce genre de problème ne se reproduise pas. Un MacBook Pro M1 Max était d'ailleurs largement plus performant que son prédécesseur sous Intel i9, un écart qui se creusait un peu plus encore au moment de réaliser des tâches de longue durée.

Un modèle M5 sans grand intérêt

Entre temps, notre confrère ne s'attend qu'à une petite augmentation des performances pour les modèles MacBook Pro 2025, avec des puces M5, M5 Pro et M5 Max qui sont "déjà presque terminées". On comprend donc que le changement sera lié à la sortie de la puce M6, et ses variantes M6 Pro et M6 Max, alors que nous venons découvrir les processeurs M4.



Sauf imprévu, les premiers MacBook Pro OLED devraient donc voir le jour en 2026.