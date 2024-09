Le design affiné de l'iPad Pro M3 avec écran OLED se montre en images

Vous le savez certainement, Apple travaille depuis un moment sur une nouvelle version de l'iPad Pro avec puce M3 et écran OLED qui donnera un coup de booster aux ventes de tablettes Apple. Et bien le lancement approche à grand pas, probablement pour le mois de mars avec également une évolution de l'iPad Air. Pour la gamme Pro, ce serait certainement la plus grande mise à jour du design depuis 2018.

Le passage à l'OLED sur iPad Pro

Le plus grand changement est bien évidemment le passage du LCD à l'OLED, un bienfait pour la qualité d'affichage, mais aussi l'épaisseur de la machine. Les dessins CAO des prochains modèles d'iPad Pro de 11 pouces et 13 pouces ont été publiés en ligne, nous donnant un aperçu de la finesse des tablettes.

Les dessins CAO des appareils Apple non commercialisés sortent souvent des usines d'Apple en Chine et dans d'autres pays, car ces informations sont très précieuses pour les fabricants de protections et de coques. Les accessoiristes font tout pour être les premiers à commercialiser des produits pour les nouveautés Apple.



Pour mémoire, voici les dimensions des prochains modèles d'iPad Pro M3, moins épais que les versions actuelles. L'iPad Pro le plus grand, par exemple, sera plus fin de 1 mm.

iPad Pro M2 11 pouces (actuel) - 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

Prochain iPad Pro M3 11 pouces - 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

iPad Pro M2 12,9 pouces (actuel) - 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

Prochain M3 iPad Pro 13 pouces - 281.5mm x 215.5mm x 5.0mm

Voici la version de 11 pouces 2024 :

Les qualités de l'OLED

Les écrans OLED apporteront une amélioration du HDR, des couleurs plus vives et plus justes, des noirs plus profonds, une réactivité accrue et une économie d'énergie Jusqu'à présent, Apple a limité la technologie OLED à l'Apple Watch et à l'iPhone. Ce sera donc la première fois que des écrans OLED seront disponibles dans un appareil Apple de cette taille, avant une sortie sur MacBook Pro attendue pour 2025 ou 2026.



Les modèles d'iPad Pro d'Apple devraient également être mis à niveau avec des puces M3 gravées en 3 nanomètres, la recharge MagSafe sans fil et être accompagné par un nouveau Magic Keyboard en aluminium et un Apple Pencil 3 amélioré.