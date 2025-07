Deux caméras frontales pour l'iPad Pro M5 fin 2025

D'après les infos secrètes de Mark Gurman, Apple prépare une nouvelle génération d’iPad Pro pour l’automne 2025, qui pourrait apporter un changement discret mais important à savoir l’arrivée de deux caméras frontales. Une configuration inédite et jamais vue sur iPad.

L’iPad Pro M5 pourrait intégrer deux caméras frontales

Avec la génération actuelle d’iPad Pro lancée en 2024, Apple avait déplacé la caméra frontale de la tranche verticale (mode portrait) vers la tranche horizontale (mode paysage). Ce choix répondait à une demande des utilisateurs, car l’iPad est souvent utilisé à l’horizontale, notamment lors des visioconférences ou avec un clavier externe.

Mais selon un nouveau rapport, Apple préparerait une nouvelle évolution pour le prochain iPad Pro équipé de la puce M5. Le modèle prévu pour fin 2025 intégrerait deux caméras frontales : l’une placée sur le bord horizontal, comme actuellement, et une seconde sur le bord vertical (comme avant). Cette configuration permettrait à l’iPad de s’adapter automatiquement à l’orientation de l’appareil et d’offrir une meilleure expérience dans FaceTime, les appels vidéo en général, les selfies et la reconnaissance faciale (Face ID), peu importe comment on tient la tablette.



Ce changement viserait aussi à éviter les situations où la main de l’utilisateur couvre accidentellement la caméra, ce qui arrive parfois lorsqu’on tient l’iPad en mode portrait. Grâce à deux caméras, l’appareil pourrait activer automatiquement celle qui est la plus adaptée. Attention tout de même à ce que cela ne fasse pas grimper un prix qui est déjà assez élevé.

Mis à part cette nouveauté importante, le design de l’iPad Pro M5 ne devrait pas changer radicalement. Il conserverait l’esthétique épurée introduite avec le modèle M4, y compris le grand écran OLED, le châssis plus fin et les bords plats. Le véritable changement interne viendrait de la puce M5, qui promet des performances améliorées, une meilleure gestion de l’énergie et une efficacité accrue pour les tâches intensives comme le montage vidéo ou le multitâche (comme chaque nouvelle génération de puce).

Le lancement de cet iPad Pro nouvelle génération est attendu pour l’automne 2025, probablement en octobre, en même temps que d’autres nouveautés Apple. Il s’agira de la première tablette à intégrer la puce M5, avant qu’elle ne soit progressivement déployée dans d’autres produits.