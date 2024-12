Microsoft Teams sur iPad : le support des caméras externes disponible

L'application de visioconférence de Microsoft franchit une nouvelle étape sur iPad avec la prise en charge des caméras externes via USB-C. Une fonctionnalité attendue qui permet d'améliorer significativement la qualité des appels vidéo, particulièrement pour les utilisateurs professionnels. Cette nouveauté s'appuie sur les capacités d'iPadOS 17 qui a introduit le support natif des webcams externes. Il a donc fallu plus d'un an à Microsoft pour se mettre à la page.

Une intégration simple et efficace

Microsoft a voulu rendre l'utilisation des caméras externes aussi simple que possible. Il suffit de brancher sa webcam USB-C sur l'iPad, que ce soit avant ou pendant un appel Teams, pour que celle-ci soit automatiquement détectée et utilisée. Pour revenir à la caméra frontale de l'iPad, il suffit de débrancher la webcam externe.



À noter qu'il n'existe pas encore de contrôles natifs dans Teams ou iPadOS pour basculer manuellement entre les deux caméras

— l'application privilégiera toujours la webcam externe lorsqu'elle est connectée. La bonne nouvelle est que la plupart des webcams USB-C du marché sont compatibles, offrant ainsi un large choix aux utilisateurs.

Des avantages significatifs pour les professionnels



Cette nouveauté répond à une demande croissante des professionnels qui utilisent de plus en plus l'iPad comme outil de travail principal. L'utilisation d'une caméra externe apporte plusieurs avantages majeurs :

Une meilleure qualité d'image avec une résolution supérieure

Une plage dynamique plus étendue pour une meilleure gestion de la luminosité

La possibilité d'ajuster l'angle et le cadrage selon les besoins

Une plus grande flexibilité dans l'installation pour les présentations

Microsoft recommande d'ailleurs quelques bonnes pratiques pour optimiser l'expérience, comme l'utilisation d'un trépied pour stabiliser la caméra ou le fait de soigner son éclairage pour des appels plus professionnels. Cette mise à jour s'inscrit dans la continuité des efforts de Microsoft pour optimiser Teams sur les appareils Apple. L'application prend déjà en charge des fonctionnalités spécifiques comme Center Stage sur les iPad compatibles, qui permet de rester automatiquement cadré même en mouvement.



Pour les utilisateurs d'iPad Pro M1/M2/M4 et iPad Air M1/M2, qui disposent déjà d'excellentes caméras frontales, cette nouveauté offre encore plus de flexibilité pour leurs visioconférences. On peut imaginer par exemple utiliser une webcam externe pour des angles plus créatifs lors de présentations ou de démonstrations.



La mise à jour est disponible dès maintenant sur l'App Store et nécessite iPadOS 17 ou une version ultérieure pour fonctionner avec les caméras externes.



