Microsoft Office pour iPad teste l'écriture manuscrite de l'Apple Pencil

Microsoft a publié cette semaine une nouvelle version bêta de son application Office pour iPad, qui prend en charge la fonction de conversion de l'écriture manuscrite en texte de l'Apple Pencil, aussi appelée « Griffonner » ou « Scribble » en anglais. Cette fonctionnalité permet d'insérer et de modifier du texte dans un document Word, une présentation PowerPoint ou une feuille de calcul Excel à l'aide de l'Apple Pencil, l'écriture manuscrite étant automatiquement convertie en texte dactylographié.

Microsoft Office : une bêta pour l’Apple Pencil

Après avoir activé Griffonner dans Réglages → Apple Pencil, la fonction peut être utilisée en appuyant sur le bouton Stylo Scribble sous l'onglet Dessin dans la version 2.64 de l'app Office. La fonctionnalité peut être testée dès maintenant par les membres du programme Office Insider via TestFlight, et la mise à jour sera probablement publiée sur l'App Store pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Scribble a été ajouté dans iPadOS 14 pour tout iPad prenant en charge l'Apple Pencil original ou de deuxième génération, soit tous les iPad Pro, l'iPad Air de troisième génération et plus récent, l'iPad mini de cinquième génération et plus récent, et l'iPad de sixième génération et plus récent.



L'application Office unifiée de Microsoft comprenant Word, PowerPoint et Excel est devenue compatible avec l'iPad en février 2021 et est également disponible pour l'iPhone. Elle concurrence Google et Apple qui proposent aussi leurs logiciels de bureautique sur l’App Store.

