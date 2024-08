Pencilera transforme l'Apple Pencil en télécommande pour iPad

Vous trouvez que l'Apple Pencil n'est pas très utile au quotidien ? L'application Pencilera va vous réconcilier avec l'accessoire préféré des dessinateurs. Pencilera est une application originale qui transforme votre Apple Pencil en télécommande pour l'appareil photo de votre iPad, facilitant ainsi la capture de photos de groupe et de selfies.

Contrairement à l'application Camera Remote d'Apple, conçue pour l'iPhone et l'Apple Watch, Pencilera comble le vide en offrant des fonctionnalités de déclenchement à distance spécialement pour l'iPad. Compatible avec l'Apple Pencil 2 et l'Apple Pencil Pro, lancé en même temps que l'iPad Pro M4, l'application permet de prendre des photos en appuyant deux fois, ou en pressant le stylet si c'est un Pencil Pro.

Om Chachad, de Pencilera, a écrit dans un billet de blog que ce projet amusant a été entièrement développé sur un iPad à l'aide de Swift Playgrounds !

J'ai décidé qu'il serait tout à fait approprié qu'une simple application pour iPad soit construite sur un iPad. J'ai relevé le défi de développer l'intégralité de l'application sur l'iPad, du début à la fin ; je voulais pousser l'iPad à ses limites et voir ce que cela donnerait. Gardez à l'esprit que cette application a été réalisée sur un iPad Air 2020 équipé d'une puce A14, et non sur un iPad M1, M2 ou M4. Je pense que Pencilera s'est avéré incroyable, et que tous ceux qui l'utiliseront apprécieront l'application. J'ai mis beaucoup d'amour et de soin dans la conception des petits éléments de l'application, et j'espère que les gens les remarqueront et les apprécieront. J'ai eu l'occasion de faire des démonstrations de l'application au cours des deux derniers mois, et presque tout le monde a été impressionné, certains pensant même qu'il s'agissait d'une fonctionnalité native de l'Apple Pencil d'Apple. Et c'est là que l'on sait que l'on a créé une excellente application.