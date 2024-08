Le Magic Keyboard 2024 est le meilleur argument de l’iPad Pro M4

Si l’iPad Pro M4 a de nombreux atouts pour séduire les clients, surtout ceux qui ont un modèle de 2020 ou inférieur, l'argument numéro un n'est peut-être pas celui que vous croyez. L'écran OLED est incroyable, la puce M4 est inégalée, la finesse imbattable, mais c'est du côté des accessoires qu'il faut lorgner. En effet, ce qui pourrait faire pencher la balance pour ceux qui utilisent l'iPad au quotidien, c'est le nouveau Magic Keyboard 2024. Seul problème, il est exclusif à l'iPad Pro M4.

Les défauts du premier Magic Keyboard 2020

À la rédaction, on utilise l'iPad Pro M1 depuis trois ans avec le premier Magic Keyboard. Il apporte un confort non négligeable pour travailler, avec un design innovant et pratique. Nonobstant, il n'est pas parfait, loin de là.



Ses défauts se comptent sur les doigts de la main, avec en premier lieu, un poids trop important. Le manipuler requiert d'utiliser ses deux bras. De plus, le poids n'est pas parfaitement réparti, ce qui le rend instable dans certains cas d'usage.



Mais le plus gênant, ce sont son trackpad trop petit et l'absence de certaines touches sur le clavier, comme le bouton "Echap". Par rapport à un Mac, il manque aussi les raccourcis pour la luminosité, le son, etc.



Bien évidemment, rien n'est rédhibitoire sur ce modèle, les utilisateurs s'accommodant de ces faiblesses.



Cependant, Apple a tenu compte des retours et a tout simplement corrigé tous les petits défauts avec le nouveau Magic Keyboard et l’iPad Pro M4.

Le Nouveau Magic Keyboard est presque parfait

Sur le papier, la perte de poids, le grand trackpad, le retour haptique et la rangée de touches en plus semblaient parfaits. En pratique, tout cela se confirme.



Dès les premiers instants, la réduction de poids à la fois sur l’iPad Pro et le clavier sont définitivement perceptibles. On n'a l'impression d'utiliser un MacBook Air, plutôt qu'un MacBook Pro, comme c'était le cas avec les iPad Pro précédents, du moins les modèles de 13 pouces.



Ensuite, le trackpad. S'il n'est certainement pas aussi grand que celui d’un Mac, il est bien plus généreux sur le modèle 2024, avec des gestes plus faciles à réaliser. De plus, le retour haptique à la place du clic physique est une amélioration majeure. Et que dire des reposes-paumes. Subtil ajout, ils concourent au sentiment de changement de gamme, tout comme la finition générale.



Enfin, la rangée de touches de fonctions est très pratique. Toujours accessibles, malgré l'iPad flottant juste au-dessus, elles accélèrent le flux de travail, dès l'instant où on s'est habitué à les trouver du bout des doigts.

Pour conclure ce test, si vous aviez prévu d'acheter un nouvel iPad, il faut absolument considérer l'achat du nouveau Magic Keyboard. Certes il coûte 349 euros à 399 euros (11 ou 13 pouces), mais il apporte énormément à l'expérience générale avec une symbiose entre l'iPad et iPadOS.



Il est regrettable que le nouveau clavier d'Apple ne soit compatible qu’avec l’iPad Pro M4. Si vous n'avez pas le budget, l'iPad Air 6 de 13 pouces est une option, mais il devra se contenter du Magic Keyboard précédent. Moins bon, il est au même prix, ce qui parait d'ailleurs aberrant.

Acheter le Magic Keyboard 2024

Acheter le Magic Keyboard pour iPad Pro M4 :

PS : on recommande le modèle noir, pour éviter les traces d'usure à la longue. On aurait aimé un modèle en gris argent, mais peut-être pour la génération suivante.

