Des coques MagSafe en fuite pour les iPhone 17 Pro et Pro Max

Une nouvelle image mettant en avant le supposé nouveau design MagSafe des iPhone 17 Pro et Pro Max a fait surface, confirmant également la différence avec les iPhone 17 et iPhone 17 Air.

Une nouvelle "preuve" du changement sur MagSafe

Publiée sur Weibo par l’utilisateur "UnclePan", l’image montre des coques MagSafe tierces conçues pour l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.Pour les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max, la disposition des aimants MagSafe s’éloigne du cercle complet traditionnel des modèles précédents. En revanche, l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air conservent le design MagSafe standard.

Des rumeurs suggèrent que le logo Apple à l’arrière des modèles iPhone 17 Pro sera positionné plus bas en raison d’un module de caméra arrière plus grand, le nouveau design MagSafe garantissant que le logo reste visible avec les coques compatibles.



Pour mémoire, la disposition des aimants MagSafe est visible uniquement sur les coques, et non sur les iPhones eux-mêmes. Espérons que cette évolution ne se fasse pas au détriment de l'adhérence avec les accessoires compatibles.



Bien que "UnclePan" ait précédemment révélé avec précision les tailles de 41 mm et 45 mm de l’Apple Watch Series 7, son historique n’est pas irréprochable. Néanmoins, cette rumeur est corroborée par d’autres sources, dont Majin Bu. Apple devrait dévoiler la série iPhone 17 dans environ six semaines, lors d'un keynote de rentrée qui verra aussi la présentation des Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3, sans oublier les AirPods Pro 3.