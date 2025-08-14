Le Studio Display 2 toujours attendu pour 2026

Apple planche sur une nouvelle génération de Studio Display, attendue début 2026. Des indices découverts dans le code interne confirment le projet qui, pour rappel, pourrait se décliner en plusieurs versions.

Apple Studio Display 2 : une nouvelle génération toujours attendue pour 2026

Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de son moniteur Studio Display, selon de nouvelles informations découvertes dans le code interne de l’entreprise. Ce modèle, désigné sous le nom de code “J427”, pourrait être lancé au début de l’année 2026, en parallèle des nouveaux Mac équipés de la puce M5.



Bloomberg avait déjà expliqué en mars dernier qu’Apple préparait plusieurs versions du Studio Display 2, suggérant que l’entreprise pourrait proposer différentes tailles ou options techniques pour sa prochaine génération de moniteurs.

Le Studio Display 2 devrait bénéficier de plusieurs améliorations notables par rapport au modèle actuel. La technologie Mini-LED pourrait être intégrée pour offrir une luminosité plus élevée, un contraste amélioré et des couleurs plus précises, permettant ainsi une expérience visuelle de meilleure qualité. Du côté du design, Apple pourrait apporter de légers ajustements pour moderniser l’apparence du moniteur tout en conservant son esthétique minimaliste. La caméra et les haut-parleurs intégrés devraient également être revus, des composants qui avaient reçu des critiques mitigées lors du lancement du modèle précédent.

Des références à un autre modèle, le “J527”, ont également été repérées dans le code. Cela pourrait correspondre à une variante différente du Studio Display 2, ou éventuellement à une future version du Pro Display XDR. Selon l’analyste Mark Gurman, cependant, Apple ne ferait pas de la seconde génération du Pro Display XDR une priorité immédiate, se concentrant d’abord sur le renouvellement du Studio Display standard. Ces différentes références corroborent l’idée que la firme prépare plusieurs versions pour répondre à des besoins variés, allant des utilisateurs professionnels aux créatifs exigeants.

Pour les utilisateurs envisageant l’achat d’un Studio Display ou d'un écran externe concurrent, il semble judicieux de patienter jusqu’à la sortie de cette nouvelle génération prévue pour début 2026. Les améliorations attendues, tant sur le plan de la qualité d’image que sur les fonctionnalités intégrées, devraient offrir une expérience nettement supérieure et justifier l’attente. Les prochains mois devraient apporter plus de détails sur les versions prévues et leurs caractéristiques techniques.



Source