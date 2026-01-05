CES 2026 : Withings dévoile la balance Body Scan 2

Au CES 2026, Withings dévoile le Body Scan 2, une balance intelligente présentée comme une « station de longévité » capable de suivre plus de 60 biomarqueurs pour détecter de manière anticipée les risques sanitaires et estimer les années de vie en bonne santé.

Withings passe la seconde

Bourré de technologies

Évolution du modèle de 2022, ce nouvel appareil intègre des technologies avancées comme l’impédance cardiographie (ICG) pour évaluer l’efficacité de pompage du cœur, et la spectroscopie de bioimpédance (BIS) pour analyser la santé cellulaire et le métabolisme. Il ajoute notamment des notifications de risque d’hypertension (sans brassard) et de dysrégulation glycémique, précurseur potentiel du prédiabète.



La marque française affirme que cette « station tout-en-un » remplace certains prélèvements sanguins pour le suivi métabolique, via stimulation de la sueur des pieds et analyse des membranes cellulaires - tout en précisant qu’il s’agit d’alertes précoces, non diagnostiques.



Les utilisateurs obtiennent un score de trajectoire santé synthétisant les données en années de vie saine prévues, ainsi que l’âge cardiaque, l’élasticité artérielle et plus. Les scans, personnalisables, sont automatiques en montant sur la balance (jusqu’à 90 secondes pour les plus complets).

Body Scan 2 envoie un micro-courant à travers tout votre corps (bras, torse, jambes) pour mesurer avec précision et en profondeur vos tissus. Contrairement aux balances classiques qui basent leurs résultats sur des estimations, cette technologie BIS mesure directement : Santé et âge cellulaire

Graisse viscérale

Pour accomplir tout cela, la conception évolue : l’écran couleur migre vers la poignée rétractable (avec quatre électrodes), complétée par huit électrodes ECG sur la surface en verre, formant un circuit corps entier pour une précision supérieure aux balances pied-seulement.

Prix : 500 €

La Body Scan 2 coûte 599 $ (ou 499,95 € chez nous) et sera commercialisé au deuxième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation de la FDA pour ses fonctions de détection du risque d'hypertension et de la fibrillation auriculaire. Son lancement est également prévu au Royaume-Uni, en Australie et, évidemment, en Europe, également selon l'approbation de l'agence européenne des médicaments (EMA). La Body Scan originale reste disponible au prix de 399 € (339 € en promotion). Withings affirme que l'appareil est conforme aux normes de confidentialité RGPD et HIPAA, et que toutes les données de santé sont chiffrées.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.