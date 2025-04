Ajoutez MagSafe à un iPhone 16e grâce à ces coques pas chères et stylées

L’iPhone 16e, dernier-né abordable d’Apple, a séduit de nombreux utilisateurs avec son prix quasi attractif et ses performances solides. Cependant, il présente quelques compromis qui pourraient laisser certains sur leur faim, notamment l’absence native de la compatibilité MagSafe, la version aimantée de la recharge sans fil. Pas de panique : grâce à des coques bien pensées, vous pouvez retrouver ce confort tout en protégeant votre téléphone avec style. Voici un tour d’horizon des nouveautés de cet iPhone, de ses lacunes, et trois options de coques pour combler le manque de MagSafe.

Les nouveautés de l’iPhone 16e

L’iPhone 16e, disponible en précommande depuis février 2025 à partir de 719 €, apporte son lot d’améliorations. Il embarque 128 Go de stockage de base, une puce A18 avec Apple Intelligence pour des performances optimisées, et le premier modem 5G maison d’Apple, le C1, promettant une connectivité plus rapide. Côté autonomie, il gagne 4 heures supplémentaires en lecture vidéo par rapport à l’iPhone 16, ce qui en fait un compagnon fiable pour les longues journées.

Les lacunes à noter

Malgré ces atouts, l’iPhone 16e fait l’impasse sur certaines fonctionnalités prisées. L’absence de MagSafe est un point noir pour les amateurs d’accessoires magnétiques, limitant la compatibilité avec les chargeurs et supports dédiés. Il manque aussi le Wi-Fi 7, remplacé par une connectivité Wi-Fi 6 moins avancée. L’appareil photo se contente d’un capteur unique, loin des systèmes multi-objectifs des modèles supérieurs, et l’écran ne bénéficie pas de Dynamic Island, conservant une encoche classique. Ces choix en font un modèle économique, mais avec des concessions.



Retrouvez notre test de l'iPhone 16e pour approfondir tout ça.

Trois coques pour ajouter MagSafe à votre iPhone 16e

Heureusement, des coques compatibles MagSafe existent pour pallier ces lacunes tout en offrant protection et style. Voici trois options qui répondent à des goûts variés pour un prix tout à fait contenu :

La coque classique d'ESR pour iPhone 16e : Cette coque transparente mise sur la robustesse avec une protection militaire et des coins Air Guard absorbant les chocs. Ses aimants puissants (force de 1 500 g) assurent une fixation parfaite aux accessoires MagSafe, tandis que les bords surélevés protègent écran et caméra. Son dos en acrylique résistant aux rayures laisse admirer le design original de l’iPhone 16e.

Elle existe en plusieurs coloris pour 11,99 € sur Amazon (+ une petite promotion en ce moment).

La coque JETech pour iPhone 16e de 6,1 pouces : Avec son dos translucide mat, cette coque fine et antichoc combine élégance et praticité, laissant entrevoir le logo Apple. L’adsorption magnétique puissante garantit une compatibilité sans faille avec les accessoires MagSafe, et son cadre en TPU flexible associé à des bords surélevés offre une défense solide contre les chutes et rayures.

Comptez 14,99 € pour cette solide protection sur Amazon.

Enfin, la coque Elago pour iPhone 16e : Fabriquée en silicone liquide pour une prise en main douce et un éclat de couleur, cette coque intègre des aimants robustes (et non visibles de l'extérieur) pour une connexion MagSafe fiable. Conçue en interne par la marque, elle enveloppe entièrement l’appareil, protégeant écran et caméra avec des rebords surélevés, tout en restant facile à nettoyer malgré son adhérence.

Le prix est de 17,99 € sur Amazon (promo à 16 € en ce moment), pour un rendu typique d'Apple (mais trois fois moins cher) dans plusieurs coloris comme bleu ciel, rose ou crème par exemple.

Avec ces coques, votre iPhone 16e gagne en polyvalence et en protection, tout en s’ouvrant à l’écosystème MagSafe. Alors, laquelle choisirez-vous ?

