Photos : comment flouter un visage sur iPhone, Mac et iPad grâce à Apple Intellgence ?

Avec la sortie d'iOS 18, Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui permettent de modifier vos photos de manière plus intuitive. Parmi ces innovations, la fonction Clean Up vous permet non seulement de supprimer des éléments indésirables mais aussi de flouter des visages pour protéger la vie privée des personnes sur vos clichés.

Utiliser Clean Up pour flouter des visages

La fonction Clean Up d'Apple Intelligence est un outil puissant qui vous permet de modifier vos photos en supprimant ou en floutant des éléments spécifiques. Voici comment l'utiliser pour flouter des visages :

Ouvrez l'application Photos sur votre iPhone Sélectionnez la photo contenant les visages que vous souhaitez flouter Touchez le bouton "Modifier" en bas de l'écran Appuyez sur l'icône Corriger (représentée par une gomme) Encerclez ou touchez le visage que vous souhaitez flouter L'intelligence artificielle analysera la zone sélectionnée et proposera automatiquement un floutage Validez les modifications pour appliquer le floutage

L'avantage de cette méthode est que l'IA d'Apple crée un flou naturel qui s'intègre parfaitement à l'image, contrairement aux méthodes traditionnelles qui consistent à dessiner par-dessus les visages. Surtout, avec une app native, aucun problème de confidentialité des données contrairement à une app téléchargée au hasard.



Comme toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence, il faut absolument un iPhone compatible pour flouter les visages. Seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max ainsi que toute la gamme iPhone 16 dont le 16e sont compatibles. La fonctionnalité est également disponible sur tous les Mac à puce M et iPad à puce M et A17 Pro.