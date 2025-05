Comment scanner des documents avec votre iPhone

La numérisation de documents papier en format numérique a un double avantage : créer des sauvegardes et réduire l’encombrement, faisant une économie de place non négligeable dans la plupart des cas. Les iPhones modernes simplifient le scan, vous permettant de digitaliser factures, cartes d'identité, passeports, contrats, cartes de visite et plus encore, sans appareil dédié de type scanner. Un nouvel épisode "iPhone Facile" sur iPhoneSoft / iSoft.

Directement intégré à iOS

Depuis iOS 15, vous pouvez numériser directement avec les applications intégrées Notes ou Fichiers sur votre iPhone. Nul besoin d'application tierce comme Dropbox ou iScanner, sauf si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires.

Comment scanner avec Notes ou Fichiers ?

L'applications natives d'Apple, Notes et Fichiers, utilisent un processus de numérisation aussi simple qu'efficace, avec l’appareil photo alignant automatiquement le document.

Dans Notes :

Ouvrez ou créez une note dans le dossier "iCloud";

Appuyez sur l’icône de trombone en bas, puis sélectionnez "Scanner des documents";

Cadrez et prenez le document en photo;

Vous avez ensuite le choix de modifier directement la photo, de recommencer ou de prendre un autre document (pour créer un PDF multipage).

Dans Fichiers :

Appuyez sur le menu à trois points (en haut à droite) et choisissez "Scanner des documents";

Ensuite suivez les étapes listées dans la section précédentes.

Dans l’interface de numérisation, par défaut, vous êtes en mode Auto : encadrez le document dans le viseur, et l’appareil photo le capture automatiquement lorsqu’il est aligné. Pour passer en mode Manuel, appuyez sur Auto (en haut à droite) et utilisez le bouton de l’obturateur pour capturer chaque page manuellement.



Voilà, vous connaissez un nouveau moyen de gagner du temps avec votre iPhone et ce, gratuitement. Pour aller plus loin, consultez notre rubrique d'astuces avec des tutoriels comme améliorer la batterie, flouter un visage sur une photo, enregistrer un appel téléphonique, etc.Télécharger l'app gratuite Notes