Comment installer ChatGPT sur iOS 6 et iPhone 3GS minimum

Depuis fin 2022, ChatGPT est devenu omniprésent, accessible sur le web, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Cependant, l’application officielle exige iOS 17 ou une version ultérieure, la limitant aux iPhones et iPads récents. Un développeur de 17 ans a décidé de changer cela en créant une application ChatGPT alternative qui apporte l’expérience de l’IA aux appareils anciens comme l’iPhone 3GS. Les appareils comme l'iPhone 4, l'iPhone 5S, l'iPhone 6 ou encore l'iPhone 7 par exemple, sont également éligibles.

Fonctionnalités de l’application

Baptisée « ChatGPT for Legacy iOS », cette application tierce agit comme un client ChatGPT conçu pour les anciens iPhones non pris en charge par la version officielle. Alimentée par l’API d’OpenAI, elle reproduit les fonctionnalités de l’application standard de la société américaine. Loin d’être une simple démonstration, elle inclut des fonctionnalités avancées telles que la mémoire contextuelle et la conservation de l’historique des conversations. Les utilisateurs peuvent même télécharger des images pour une recherche visuelle, redonnant vie à des appareils abandonnés depuis longtemps. Comme la version officielle, « ChatGPT for Legacy iOS » permet des conversations textuelles approfondies, l’analyse d’images et la génération d’images, avec toutes les interactions automatiquement sauvegardées pour un accès ultérieur facile.

Compatibilité et installation

Conçue pour iOS 6 et versions ultérieures, ChatGPT for Legacy iOS fonctionne sur des modèles à partir de l’iPhone 3GS. Cependant, comme l’App Store ne prend plus en charge la distribution d’applications pour ces anciens systèmes, l’installation nécessite un appareil jailbreaké. Une fois installée, les utilisateurs doivent se connecter avec une clé API ChatGPT, obtainable sur le site d’OpenAI.

Télécharger l'app

"ChatGPT pour iOS historique" est disponible en téléchargement directement sur l'appareil, dans Veteris ou au format .IPA ici. Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible, ChatGPT pour iOS vous informe de la nécessité de la mise à jour. Assurez-vous d'avoir installé AppSync Unified si vous souhaitez installer ChatGPT pour iOS directement sur votre appareil Apple.



Se connecter à l'app est uniquement possible via une clé API. Cette clé API peut être obtenue sur https://platform.openai.com et, selon vos besoins, ou si vous utilisez cette application pour la première fois, elle peut être payante.



En tant que projet open-source, le code source de l’application est également accessible sur GitHub pour ceux qui souhaitent l’explorer ou contribuer à son développement.

Télécharger l'app gratuite ChatGPT