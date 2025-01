ChatGPT veut remplacer l'application Rappels de l'iPhone

OpenAI est inarrêtable. Après un mois de décembre riche en nouveautés, elle repart sur sa lancée en 2025. Dès cette semaine, les utilisateurs payants vont pouvoir tester une toute nouvelle fonctionnalité baptisée « tâches ». Elle permet de demander à ChatGPT d'effectuer un rappel ou une action plus tard dans le temps. Une sorte de Rappels 2.0 version IA.

ChatGPT est de plus en plus indispensable

OpenAI lance une fonctionnalité innovante appelée « tâches » pour les abonnés ChatGPT Plus, Team et Pro. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de planifier des rappels et des demandes récurrentes via l’assistant d’IA, simplifiant ainsi leur organisation quotidienne. Actuellement en phase bêta, la fonctionnalité sera accessible mondialement cette semaine.

Grâce aux tâches, il est possible de définir des rappels précis, tels que « Rappelez-moi de me désabonner de Netflix à une date précise », avec une notification push sur la plateforme activée. Les utilisateurs peuvent également programmer des requêtes récurrentes comme recevoir un rappel de début de série tous les soirs à 19 heures ou obtenir des recommandations de week-end personnalisées chaque vendredi, basées sur leur localisation et les prévisions météo. Des millions d'exemples sont possibles selon le quotidien de chacun.

Cette fonctionnalité marque une étape significative vers des agents d’IA plus autonomes. Bien que limitée à des rappels et des recherches planifiées, elle montre le potentiel de ChatGPT pour exécuter des tâches généralement associées à des assistants comme Siri ou des applications comme Rappels. Rappels qui a d'ailleurs fusionné avec Calendrier depuis iOS 18.



Attention, certaines restrictions s’appliquent ! ChatGPT ne peut pas effectuer des recherches continues ou des achats en ligne, mais il peut, par exemple, vérifier les disponibilités de billets de concert ou de train une fois par mois.

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent sélectionner l’option « 4o avec des tâches planifiées » dans un menu dédié. Les tâches peuvent être définies ou gérées par une simple conversation avec ChatGPT ou via un onglet de gestion disponible uniquement sur l’application Web pour le moment.

OpenAI utilise cette phase bêta pour évaluer l’utilisation et optimiser les fonctionnalités avant un déploiement sur l’application mobile et la version gratuite. À terme, cette avancée pourrait transformer la manière dont les assistants d’IA interagissent avec les utilisateurs et gèrent des tâches du quotidien et surtout faire beaucoup de mal à la concurrence.

