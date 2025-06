L'application YouTube abandonne iOS 15 et donc plusieurs iPhone, iPad et iPod

YouTube a publié la version 20.22.1 de son application iOS dans la nuit. Si aucune nouveauté majeure n'est à signaler, les développeurs ont réalisé un changement majeur dans le code. La plateforme nécessite désormais iOS 16 ou une version ultérieure pour être téléchargée et fonctionner sur un appareil Apple.

YouTube fait une croix sur 8 appareils Apple

Cette mise à jour met fin au support officiel pour plusieurs anciens modèles d'iPhone qui ne peuvent pas être mis à jour au-delà d'iOS 15. Les modèles concernés incluent l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus et la première génération de l'iPhone SE, paru en 2016 (avec le format de l'iPhone 5S). De plus, l'iPod touch 7 n'est plus compatible avec l'application YouTube mise à jour. C'était le dernier de sa gamme.

Pour les utilisateurs d'iPad, l'application YouTube exige désormais iPadOS 16 ou une version ultérieure, ce qui met fin au support pour des appareils comme l'iPad Air 2 et l'iPad mini 4, qui sont limités à des versions antérieures d'iPadOS.

La solution pour les anciens appareils Apple

Les utilisateurs de ces appareils plus anciens peuvent toujours accéder à YouTube en se rendant sur youtube.com via un navigateur web comme Safari. Cependant, l'expérience basée sur le navigateur manque de certaines fonctionnalités et de la fluidité de l'application native YouTube, telles que des performances optimisées et une intégration d'interface. Pensez au navigateur Vivaldi qui permet notamment d'avoir la lecture vidéo en arrière-plan.

Télécharger l'app gratuite YouTube