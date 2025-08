La bêta 5 pour iOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26

Apple tient le rythme et nous propose désormais la bêta 5 des futures mises à jour majeures que sont iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26, probablement suivie de la bêta 2 publique. .



Comme expliqué dans notre tutoriel, les développeurs enregistrés peuvent télécharger ces bêtas via l’application Réglages sur leurs appareils.



Les nouveautés seront ajoutées dans la soirée.

Une nouvelle bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour annuelle incluent les nouveautés présentées lors du keynote de la WWDC 25 du 9 juin avec un design unifié "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, ainsi qu'un certain nombre de correctifs qui vont des patch de sécurité à la suppression de bugs et de plantages. Nous mettrons à jour l'article avec les principaux changements, en priorité les nouveautés.



Pour mémoire, voici les points marquants annoncés par Apple pour sa cuvée "26" :

iOS 26 : Interface Liquid Glass translucide, Siri boosté par Apple Intelligence, filtrage des appels, hub de jeux, et widgets déplacés en bas de l’écran verrouillé pour une ergonomie optimisée.

iOS 26 / iPadOS 26 : les nouveautés de la bêta

Après la bêta 4 encore plus fluide et agréable, sur iOS 26 pour iPhone et iPadOS 26 pour iPad, les changements de la bêta 5 sont les suivants :

Appareil photo : nouvelle option "Mode Switching" dans les réglages de l'appareil photo qui permet de revenir à l'ancienne direction de balayage pour changer de mode.

: nouvelle option "Mode Switching" dans les réglages de l'appareil photo qui permet de revenir à l'ancienne direction de balayage pour changer de mode. L'icône d' AirDrop a été légèrement modernisée, avec un fond bleu.

a été légèrement modernisée, avec un fond bleu. Animation de l'écran de verrouillage : iOS 26 bêta 5 introduit une nouvelle animation dynamique sur l'écran de verrouillage avant de saisir un code ou de déverrouiller avec Face ID/Touch ID.

: iOS 26 bêta 5 introduit une nouvelle animation dynamique sur l'écran de verrouillage avant de saisir un code ou de déverrouiller avec Face ID/Touch ID. Écrans de démarrage : De nouveaux écrans de démarrage apparaissent pour les applications intégrées d'Apple lors du premier lancement après la mise à jour vers iOS 26.

: De nouveaux écrans de démarrage apparaissent pour les applications intégrées d'Apple lors du premier lancement après la mise à jour vers iOS 26. Design Liquid Glass : Liquid Glass reste un élément clé du design, avec les boutons « – » du mode édition de l'écran d'accueil utilisant désormais sa texture au lieu d'un fond opaque.

: Liquid Glass reste un élément clé du design, avec les boutons « – » du mode édition de l'écran d'accueil utilisant désormais sa texture au lieu d'un fond opaque. Bouton de sélection dans Mail : Le bouton Sélectionner pour gérer plusieurs messages dans Mail est rétabli pour marquer comme lu ou archiver.

: Le bouton Sélectionner pour gérer plusieurs messages dans Mail est rétabli pour marquer comme lu ou archiver. Barre de menu iPad : La nouvelle barre de menu reste visible dans les applications sur iPad lorsqu'elles sont affichées sur un écran externe.

: La nouvelle barre de menu reste visible dans les applications sur iPad lorsqu'elles sont affichées sur un écran externe. Notification de batterie : Un nouveau style de notification apparaît lorsque l'iPhone atteint 20 % de batterie.

: Un nouveau style de notification apparaît lorsque l'iPhone atteint 20 % de batterie. Centre de notifications : affichage clair lorsqu'il est déroulé, avec une version plus sombre pour une meilleure lisibilité lorsque des notifications sont présentes. En mode sombre, c'est aussi plus cohérent.

macOS 26 Tahoe : les nouveautés de la bêta

Sur macOS 26 Tahoe pour Mac, les changements de la bêta 5 sont les suivants :

Le logo de disque dur "Macintosh HD" a été remplacé par une image plus moderne de SSD.

watchOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur watchOS 26 pour Apple Watch, après l'arrivée d'un sleep score, les changements de la bêta 5 sont les suivants :

En cours de rédaction...

visionOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur visionOS 26 pour le Vision Pro, les changements de la bêta 5 sont les suivants :

En cours de rédaction...

tvOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur tvOS 26 pour Apple TV, les changements de la bêta 5 sont les suivants :

En cours de rédaction...



Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles en juillet, avec un lancement complet pour le public en septembre. On parie sur le 15 septembre pour la version finale.