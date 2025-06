Date de sortie d’iOS 26 : on parie sur le 15 septembre 2025

Avec la WWDC25 désormais terminée, l’attention se tourne vers la saison des lancements des systèmes d’exploitation d’Apple à l’automne. En s’appuyant sur les tendances de ces dernières années, voici une prédiction de la date de sortie d’iOS 26 finale, accompagnée d’une analyse des facteurs qui pourraient influencer ce calendrier.

Une constante historique : mi-septembre pour iOS

Depuis 2013, Apple suit un schéma prévisible pour ses lancements du système d'exploitation mobile. Les annonces des nouveaux iPhones ont généralement lieu lors de la keynote d’automne, dans la première moitié de septembre (souvent entre le 7 et le 14). La sortie d’iOS et d’iPadOS suit environ une semaine plus tard, typiquement la troisième semaine de septembre. Par exemple :

iOS 17 est sorti le 18 septembre 2023.

iOS 18 est sorti le 16 septembre 2024.

Les deux derniers OS étant publiés un lundi, cela nous amène au 15 septembre 2025 pour iOS 26. Cela dit, plusieurs éléments pourraient affecter cette prédiction :

Complexité des nouvelles fonctionnalités : Avec l’intégration croissante de l’intelligence artificielle (comme Apple Intelligence) et la refonte de l’interface Liquid Glass annoncée cette année, le développement d’iOS 26 pourrait rencontrer des obstacles. Les nouvelles fonctionnalités multiplateformes, qui nécessitent une synchronisation entre iOS, iPadOS et macOS, pourraient retarder les tests et la finalisation. Lancement des iPhone 17 : La sortie d’iOS est étroitement liée à celle des nouveaux iPhones. Toute perturbation dans la production ou la logistique (comme les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, bien qu’en apparente désescalade) pourrait décaler l’annonce des iPhones, repoussant ainsi iOS 26 à fin septembre, voire début octobre. Stabilité des bêtas : Les versions bêta d’iOS 26, qui devraient commencer à être distribuées aux développeurs dès juin 2025, donneront des indices sur la stabilité du système. Si des bugs majeurs sont détectés, Apple pourrait retarder la sortie pour peaufiner l’expérience utilisateur, comme cela a été le cas par le passé (par exemple, iOS 13 en 2019 a nécessité plusieurs mises à jour correctives rapides).

Comparaison avec macOS Tahoe 26

Historiquement, macOS sort plus tard qu’iOS et iPadOS, souvent en octobre ou novembre, en raison de sa priorité moindre par rapport aux iPhones, mais aussi à la sortie de nouveaux ordinateurs dans un second temps après le keynote de rentrée. Cependant, en 2024, Apple a réussi un lancement simultané d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, une première notable. Bien que cela puisse indiquer une volonté d’aligner les sorties, il est peu probable que cela devienne la norme. macOS Tahoe 26 pourrait donc arriver fin septembre ou début octobre 2025, à moins qu’Apple ne consolide à nouveau les lancements.

Prédiction finale

En tenant compte des tendances historiques et des incertitudes actuelles, iOS 26 finale devrait sortir le 15 septembre 2025, une semaine après une keynote des iPhone 17 prévue autour du 8 septembre. Si des retards surviennent, la fenêtre pourrait glisser au 23 septembre ou, dans le pire des cas, début octobre. Pour les utilisateurs, cela signifie que les nouveaux iPhones (probablement l’iPhone 17) arriveront avec iOS 26 préinstallé, tandis que les possesseurs d’appareils compatibles pourront mettre à jour leurs systèmes dès la mi-septembre.



En attendant, la bêta 1 d'iOS 26 est disponible pour les développeurs depuis lundi 9 juin. Suivez notre tutoriel pour installer la bêta ou consultez la liste des nouveautés d'iOS 26.