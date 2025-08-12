iPadOS 26 : l’easter-egg d’Apple dans Aperçu

Avec iPadOS 26, Apple apporte sur iPad l’application Aperçu issue du Mac et y glisse une petite surprise visuelle dans la dernière bêta. Une fonctionnalité inutile qui fait tout de même sourire au premier essai.

iPadOS 26 : l’application Aperçu propose une loupe Liquid Glass

Apple a intégré l’application Aperçu — initialement réservée au Mac — dans iPadOS 26, permettant ainsi aux utilisateurs d’iPad de visualiser et de modifier rapidement des documents comme des images et des PDF. L’app inclut même le support de l’Apple Pencil pour l’annotation, fidèle à ses origines sur macOS.

L’application Aperçu sert à ouvrir et annoter des fichiers PDF et images. Inspirée de la version macOS, elle apporte sur iPad des outils simples et intégrés pour gérer visuels et documents sans passer par des apps tierces.

Avec la bêta 6 d’iPadOS 26, Apple s’est amusé à ajouter un easter-egg : une loupe en 3D apparaît dès le lancement de l’application Aperçu, sans même ouvrir de document. Il suffit de toucher cette loupe et de la déplacer à travers l’interface pour voir un effet d’agrandissement et de déformation du contenu situé en dessous, avec un rendu « Liquid Glass » très visuel.

Ce petit dispositif n’a aucune fonction pratique, si ce n’est apporter une touche de fantaisie à une application qui, autrement, serait assez classique. C’est simplement un clin d’œil esthétique, mettant en valeur le nouveau design « Liquid Glass » d’Apple, qui mise sur des effets de transparence, de réfraction et de fluidité dans l’interface.

Cette loupe interactive sera disponible dans la prochaine bêta publique d’iPadOS 26, qui ne devrait plus tarder. Chacun pourra alors la découvrir de ses propres yeux et s’amuser avec ce petit effet visuel amusant. iPadOS 26 se rapproche de sa version finale, avec une sortie prévue dans environ un mois, juste après le traditionnel keynote de rentrée d’Apple, attendu — selon les rumeurs — pour le mardi 9 septembre.