iPadOS 26 ajoutera du multitâche et l'app Aperçu comme sur Mac

iPadOS 26 se prépare à franchir une nouvelle étape vers la convergence avec macOS. Selon les dernières indiscrétions de Mark Gurman, Apple s'apprêterait à dévoiler lors de la WWDC 2025 une refonte majeure du multitâche sur iPad, accompagnée de l'arrivée de l'application Aperçu.

Une révision complète du multitâche iPadOS

Apple envisage une transformation radicale de l'expérience multitâche sur iPad. Cette évolution pourrait même exiger l'utilisation d'un clavier et d'un trackpad pour accéder à certaines fonctionnalités avancées. Cette approche suggère qu'Apple souhaite créer une distinction claire entre l'usage "tablette" traditionnel et un mode plus orienté productivité.

Cette stratégie rappelle l'évolution du Magic Keyboard et du support du trackpad introduit avec iPadOS 13.4, qui avait déjà rapproché l'iPad de l'expérience Mac. La firme de Cupertino semble désormais prête à aller plus loin dans cette convergence, sans pour autant fusionner complètement les deux plateformes.

L'application Aperçu débarque enfin sur iPadOS

L'une des nouveautés les plus attendues sera l'arrivée native de l'application Aperçu sur iPhone et iPad. Cette application, pilier de macOS depuis des années, offrira une solution intégrée pour la gestion, l'annotation et l'édition de PDF. Son interface reprendra les codes visuels familiers des applications Apple comme Pages ou Keynote.

Cette addition comblera un manque notable dans l'écosystème iOS, où les utilisateurs devaient jusqu'alors se tourner vers des solutions tierces pour des tâches de gestion documentaire avancées. L'application sera préinstallée et centralisera des fonctionnalités actuellement dispersées dans différents outils système, dont l'app Fichiers.



Toutes ces nouveautés viendront en plus du changement de nom et du redesign complet de tous les systèmes d'exploitation d'Apple, à commencer par iOS 26.

Ces évolutions témoignent de la volonté d'Apple de positionner l'iPad comme un véritable outil de productivité, capable de rivaliser avec les ordinateurs portables traditionnels tout en conservant sa polyvalence tactile. Rendez-vous à la WWDC 2025 le 9 juin pour connaître tous les détails !



Source