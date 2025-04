La carte grise bientôt disponible dans l’application France Identité

À l’approche de l’été 2025, la France continue d’accélérer la dématérialisation de ses documents officiels. Après la carte d’identité et le permis de conduire, la carte grise s’apprête à rejoindre l’application France Identité, permettant ainsi aux conducteurs de regrouper l’essentiel de leurs justificatifs directement sur leur smartphone. Une avancée qui s’inscrit dans un mouvement plus large de simplification administrative et de modernisation numérique.

Un lancement dans les 3 mois

L’application officielle France Identité, déjà utilisée pour stocker numériquement la carte d’identité et le permis de conduire, s’apprête à intégrer la carte grise dématérialisée d’ici l’été 2025. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux usagers de présenter leur certificat d’immatriculation directement depuis leur smartphone, sans avoir besoin du format papier.

Qu’est-ce que l’application France Identité ?

France Identité est une application développée par le gouvernement français, permettant aux citoyens de prouver leur identité de manière sécurisée via leur téléphone. Elle propose déjà l’intégration de la carte d’identité et du permis de conduire, et bientôt celle de la carte grise. L’objectif est de simplifier les démarches administratives tout en renforçant la sécurité et la fiabilité des documents officiels.

La carte grise numérique : une arrivée prévue pour l’été 2025

Dans une publication récente sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’équipe de France Identité a confirmé que la carte grise serait intégrée à l’application avant les grandes vacances d’été 2025. Initialement prévue pour fin 2024, cette nouveauté entre désormais dans sa dernière phase de test. Certains utilisateurs en version bêta ont déjà accès à cette fonctionnalité.

Une fois déployée, cette nouveauté permettra de présenter la carte grise directement lors des contrôles routiers ou des démarches administratives, comme cela se fait déjà avec le permis de conduire.

Et l’assurance auto dans tout ça ?

Depuis le 1er avril 2024, la carte verte d’assurance (la preuve que votre véhicule est bien assuré) n’a plus besoin d’être imprimée et affichée sur le pare-brise. Désormais, elle est entièrement dématérialisée, et les forces de l’ordre peuvent vérifier la validité de votre assurance directement via le fichier des véhicules assurés (FVA). Il est tout de même conseillé de garder une version numérique ou PDF du document sur soi, au cas où. Cette évolution vient compléter la digitalisation globale des documents liés à la voiture, en cohérence avec les nouveautés de l’application France Identité.

Une centralisation des documents officiels

L’ajout de la carte grise dans France Identité s’inscrit dans une démarche plus large de centralisation des documents administratifs. Après la carte d’identité, le permis et la carte grise, d’autres documents comme la carte Vitale pourraient suivre. Cela permettrait aux citoyens de tout avoir à portée de main, de manière sécurisée et fiable.

Conditions d’utilisation

Pour utiliser l’application France Identité, il faut :

Être majeur

Posséder la nouvelle carte d’identité (format carte bancaire)

Avoir un smartphone compatible (iOS 16+ ou Android 11+)

Télécharger l'app gratuite France Identité