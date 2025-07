Onoff Travel : une nouvelle eSIM française pour voyager à l'étranger

1 com

L'univers Apple a largement démocratisé l'eSIM depuis l'iPhone XS, mais l'utilisation en voyage reste encore complexe pour beaucoup d'utilisateurs. C'est dans ce contexte qu'Onoff, le service permettant de générer des numéros de téléphone créé par notre ami Taïg Khris, lance Onoff Travel, sa solution d'eSIM internationale pensée pour simplifier radicalement l'expérience de connectivité à l'étranger.

Une technologie mature qui cherche encore sa simplicité

La technologie eSIM équipe désormais la majorité des appareils Apple récents, des iPhone 14 entièrement sans port SIM physique aux Etats-Unis aux dernières Apple Watch. Pourtant, malgré cette adoption massive par la firme de Cupertino, l'usage en voyage reste souvent laborieux. Entre configurations techniques et tarifs opaques, beaucoup d'utilisateurs préfèrent encore subir les frais de roaming plutôt que de s'aventurer dans les méandres des solutions eSIM existantes.

Onoff Travel tente de répondre à cette frustration avec une promesse d'activation en trois clics. L'application propose une couverture dans 55 pays avec des tarifs démarrant à 1 euro, que ce soit pour l'Asie, les États-Unis ou le Maroc. L'accent est mis sur la transparence tarifaire et l'absence d'engagement, deux points souvent problématiques chez les acteurs traditionnels.

Un positionnement face aux géants du secteur

Le marché de l'eSIM voyage s'est considérablement développé ces dernières années, avec des acteurs comme Airalo ou Holafly qui captent déjà une large part des utilisateurs nomades. Orange, SFR et Bouygues ont également lancé leurs offres, mais souvent avec la complexité administrative habituelle des opérateurs historiques.

Onoff mise sur son ADN numérique pour se différencier. Depuis 2014, l'entreprise s'est forgée une réputation sur la gestion multi-numéros, particulièrement appréciée des entrepreneurs et freelances. Cette expertise dans la simplification des usages télécom constitue un atout face à des solutions parfois trop techniques.

L'arrivée d'Onoff Travel illustre aussi l'évolution du comportement des voyageurs français. Avec plus de 75% qui partent régulièrement à l'étranger et 80% utilisant leur smartphone comme outil principal de navigation, le besoin d'une connectivité simple et fiable n'a jamais été aussi crucial. Une tendance que l'écosystème Apple a parfaitement anticipée en intégrant nativement l'eSIM dans ses appareils. Lors de vos vacances à l'étranger, Onoff Travel est une nouvelle proposition intéressante à explorer.

Télécharger l'app gratuite Onoff Travel - Data eSIM