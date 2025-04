Around Us : l'app française de guide touristique 100% gratuite boostée à l'IA

Jean-François Pillou, entrepreneur bien connu du web français et fondateur du célèbre site "Comment ça marche" en 1999, a lancé en juin 2023 une application mobile innovante appelée Around Us. Cette application de tourisme, disponible sur iOS et Android, transforme la façon dont les voyageurs découvrent les lieux d'intérêt autour d'eux en s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, Around Us est dans le top 10 de la catégorie "Voyages" de l'App Store.

Un concept novateur pour explorer le monde

Around Us se démarque des applications de cartographie traditionnelles comme Google Maps en se concentrant exclusivement sur les points d'intérêt touristiques. L'idée de Jean-François Pillou est née d'un constat simple : les applications existantes sont souvent encombrées d'informations inutiles pour les voyageurs, mélangeant bureaux de poste, coiffeurs et monuments historiques.



Le fondateur explique :

C'est une sorte de Google Maps sous stéroïdes, mais juste pour les spots touristiques, permettant de voir instantanément les endroits cools autour de soi, sans se perdre dans les détails inutiles.

L'interface intuitive de l'application affiche les lieux populaires sous forme de cercles dont la taille varie selon leur importance, permettant aux utilisateurs de repérer visuellement et rapidement les sites incontournables. Le fonctionnement est simple : l'utilisateur entre une zone qu'il souhaite visiter et peut appliquer des filtres thématiques pour affiner sa recherche. L'application propose alors une liste de lieux à visiter, incluant aussi bien les monuments emblématiques que des trésors cachés hors des sentiers battus, un peu comme du geocaching. Plus on zoome sur la carte, plus on découvre de détails, avec même des survols immersifs en 3D dans les grandes villes.

L'IA générative au service du tourisme

L'originalité d'Around Us réside dans son utilisation de l'intelligence artificielle générative. Cette technologie permet à l'application de créer des recommandations personnalisées pour chaque utilisateur en fonction de ses préférences et de sa localisation. Les descriptions des lieux sont générées par l'IA et vérifiées par les utilisateurs, créant un environnement vertueux.

Toutefois, Jean-François Pillou est conscient des limites actuelles de l'IA. "ChatGPT peut fournir dans la liste des lieux qui n'existent pas ou plus, comme des restaurants. Around Us va alors être capable de 'trier' ces intrus et de vérifier les noms sur la liste fournie", précise-t-il. Cette approche hybride, combinant IA et vérification humaine, garantit la fiabilité des informations proposées.

L'IA générative a également joué un rôle crucial dans le développement même de l'application. Comme l'explique Pillou, il a utilisé l'IA non pas dans l'interaction avec l'app mais comme un "consultant" durant le processus de développement, lui permettant de créer un service innovant avec des ressources limitées.

Une vision collaborative et communautaire

L'aspect communautaire est au cœur de la vision d'Around Us. L'app souhaite fédérer une communauté d'utilisateurs capables de mettre à jour et de compléter les informations disponibles. Les utilisateurs sont encouragés à enrichir la plateforme en ajoutant des lieux, en signalant des erreurs ou des omissions, et en partageant des informations utiles.

Côté modèle économique, l'application est entièrement gratuite et ne nécessite pas d'inscription pour être utilisée. Pour assurer sa pérennité, Around Us intègre progressivement des options de réservation d'hôtels et de restaurants, constituant un "modèle économique vertueux qui offre un service gratuit tout en rendant un service utile à l'utilisateur".

Around Us représente une belle réussite française dans le domaine des applications mobiles et de l'IA, rappelant que même sans les moyens des géants comme Google ou Apple, il est possible de créer des services innovants qui transforment notre façon de voyager et de découvrir le monde.



En avril 2025, l'application compte déjà près d'un million de téléchargements à travers le monde, avec des utilisateurs provenant principalement du Brésil, d'Argentine et d'Inde. L'application répertorie désormais plus de 14 millions de points d'intérêt à travers le monde et est disponible en 8 langues. Elle s'est également enrichie récemment avec l'ajout de 1,5 million d'établissements (hôtels et restaurants), accessibles via un filtre dédié.



Les services d'Around Us sont disponibles via l'app mais également sur le site web (https://fr.aroundus.com/) via un moteur de recherche. Tout est 100% gratuit mais l'inscription demeure obligatoire pour utiliser le site internet. Voilà une app à tester absolument pour les plus aventureux !

Télécharger l'app gratuite Around Us