Pavel Durov reste sous surveillance française et dénonce une tentative de censure

Pavel Durov, le fondateur de Telegram, se retrouve de nouveau au centre d'une polémique diplomatique alors même qu'il demeure sous contrôle judiciaire en France. L'homme d'affaires russo-émirati, qui ne peut quitter le territoire français sans autorisation, vient d'accuser les autorités françaises d'avoir tenté d'influencer le processus électoral en Roumanie.

Suite à son arrestation à l'aéroport du Bourget en août 2024, Pavel Durov reste sous le coup de restrictions de déplacement strictes. Politico rapporte que sa récente demande de voyage aux États-Unis pour "des négociations avec des fonds d'investissement" a été rejetée par les autorités françaises, qui ont jugé ce déplacement "ni impératif ni justifié". En mars dernier, il avait toutefois obtenu l'autorisation de se rendre aux Émirats arabes unis, où il détient la citoyenneté.

Le PDG de Telegram avait été mis en examen pour complicité dans diverses activités illégales transitant par sa plateforme, notamment le blanchiment d'argent et la diffusion de contenus pédocriminels. Face à ces accusations, Telegram a progressivement renforcé sa modération, acceptant notamment de fournir les adresses IP et numéros de téléphone des utilisateurs en réponse aux demandes légales depuis septembre 2024.

Dans une nouvelle polémique, Durov affirme avoir rencontré Nicolas Lerner, directeur de la DGSE, qui lui aurait demandé "de bannir des voix conservatrices en Roumanie avant les élections". Ces accusations, publiées en plein second tour de la présidentielle roumaine, ont été vigoureusement démenties par le Quai d'Orsay et les services de renseignement français, qui les qualifient de "manœuvre de diversion".

French foreign intelligence confirmed they met with me — allegedly to fight terrorism and child porn. In reality, child porn was never even mentioned. They did want IPs of terror suspects in France, but their main focus was always geopolitics: Romania, Moldova, Ukraine.