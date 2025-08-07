ChatGPT devient l'IA officielle du gouvernement américain

OpenAI vient de conclure un accord inédit avec le gouvernement américain, pour seulement 1 $ par an, les agences fédérales auront accès à ChatGPT Enterprise. Cette initiative vise à accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle dans le service public tout en garantissant sécurité et confidentialité.

10 ans d'avance sur les autres

OpenAI a annoncé un accord inédit avec le gouvernement des États-Unis. L’entreprise va offrir l’accès à ChatGPT Enterprise à toutes les agences fédérales américaines pour seulement 1 dollar par an, pendant une première période de test. Cette offre concerne toutes les administrations publiques et vise à faciliter l’adoption de l’intelligence artificielle au sein de l’État fédéral.

Ce partenariat a été signé avec la GSA (General Services Administration), l’organisme qui gère les achats publics du gouvernement. L’accord s’inscrit dans le cadre du « AI Action Plan » lancé par l’administration Trump, qui encourage l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le service public afin de gagner en efficacité.

En plus de l’accès à ChatGPT, les agences fédérales auront droit à des outils avancés comme Deep Research ou le mode vocal enrichi. OpenAI leur offre aussi un accès à OpenAI Academy, une plateforme de formation, et mettra en place une communauté dédiée aux employés fédéraux.

OpenAI insiste sur le respect des règles de sécurité. Les données saisies par les employés ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles d’IA. De plus, le service proposé est conforme aux normes gouvernementales, ce qui a permis à OpenAI d’obtenir une certification officielle d’utilisation.

Avec cette opération presque gratuite, OpenAI prend une longueur d’avance sur ses concurrents comme Google ou Anthropic, qui ont aussi été validés par la GSA mais ne proposent pas d’offre aussi agressive. L’entreprise montre clairement sa volonté de devenir le leader de l’IA dans le secteur public.

Des premiers tests réalisés dans des États comme la Pennsylvanie ou la Caroline du Nord montrent déjà des résultats encourageants. Certains employés disent avoir gagné jusqu’à 1h30 par jour sur des tâches répétitives grâce à ChatGPT. La majorité d’entre eux se disent satisfaits de l’expérience.

Avec cette initiative, OpenAI cherche à transformer la façon dont les services publics fonctionnent. L’intelligence artificielle pourrait ainsi simplifier des démarches, réduire la charge de travail des agents, et améliorer les services rendus aux citoyens. Ce partenariat marque peut-être un tournant majeur dans l’usage de l’IA par les gouvernements.