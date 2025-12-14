WhatsApp lance les messages vocaux pour les appels manqués

WhatsApp vient de déployer une série de fonctionnalités pensées pour les fêtes de fin d'année. Au programme : des messages vocaux automatiques en cas d'appel manqué, une IA plus performante et plusieurs améliorations qui rapprochent l'application de Meta des standards établis par iMessage et FaceTime sur iPhone. Une mise à jour qui montre que la messagerie cherche à rattraper son retard sur l'écosystème Apple.

La messagerie vocale débarque enfin

WhatsApp introduit un système qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît depuis toujours sur nos iPhone : laisser un message quand quelqu'un ne répond pas. La différence ? On peut désormais enregistrer une note vocale ou vidéo directement depuis l'écran d'appel manqué, en un seul geste. L'idée rappelle fortement le fonctionnement de FaceTime qui permet déjà de laisser des messages vidéo, mais WhatsApp généralise le concept à tous les types d'appels.

Cette approche simplifie l'expérience : plus besoin de basculer vers la conversation pour envoyer un vocal classique. Tout se fait au moment où l'appel échoue, ce qui fluidifie vraiment l'usage au quotidien.

Des améliorations pour les discussions de groupe

Les appels vidéo de groupe gagnent en clarté avec une mise en avant automatique de la personne qui parle, une fonction pratique lors des grandes conversations familiales. WhatsApp ajoute aussi des réactions pendant les discussions vocales, permettant d'encourager quelqu'un sans le couper.

Côté créativité, Meta AI se renforce avec l'intégration de modèles comme Midjourney et Flux pour générer des images plus convaincantes. L'application propose même d'animer vos photos en courtes vidéos, parfait pour dynamiser vos statuts pendant les fêtes.

Enfin, la version ordinateur (Mac, Windows et Web) accueille un onglet "Médias" centralisé qui facilite la recherche de fichiers à travers toutes vos conversations. Les aperçus de liens ont également été repensés pour rendre les discussions plus lisibles.

Pour rappel, WhatsApp est disponible gratuitement sur l'App Store pour iPhone et iPad mais également sur l'Apple Watch depuis peu.



