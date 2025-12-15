Après Google Maps et l’ajout de la position de stationnement, c’est au tour de Waze de proposer une fonctionnalité déjà présente depuis plusieurs années chez d’autres applications GPS. En 2026, Waze s’apprête à afficher les feux tricolores directement sur la carte de navigation.

Waze teste enfin l’affichage des feux de circulation

Après des années d’attente de la part de ses utilisateurs, Waze a commencé à tester une fonctionnalité très demandée : l’affichage des feux de circulation sur sa carte de navigation. Cette nouveauté, déjà présente chez Google Maps depuis 2022 et Apple Plans, arrive enfin sur l’application de navigation la plus populaire en France.



Les premiers tests sont actuellement menés en Israël, le pays d’origine de Waze. L’application adopte une approche minimaliste en affichant un maximum de trois feux de signalisation à proximité lors de la navigation active. Cette limitation volontaire vise à maintenir l’interface épurée de Waze et à permettre aux conducteurs de se concentrer sur les éléments essentiels comme les dangers et les virages.



Lorsque l’application n’est pas en mode navigation, tous les feux de circulation environnants s’affichent pour offrir une vue d’ensemble complète des intersections à proximité.

Cette mise à jour répond à l’une des demandes les plus récurrentes des utilisateurs de Waze. En mai dernier, l’équipe avait confirmé que l’affichage des feux tricolores figurait bien sur sa feuille de route. Contrairement à Google Maps et Apple Plans qui proposent cette fonction depuis plusieurs années, Waze avait jusqu’à présent privilégié d’autres priorités dans le développement de son application.



L’avantage pour Waze est qu’appartenant à Google, l’application pourrait théoriquement exploiter les données cartographiques déjà collectées par Google Maps, plutôt que de devoir tout recréer à partir de zéro.



Pour l’instant, il n’existe aucun calendrier officiel pour un déploiement plus large de cette fonctionnalité. Les premiers tests permettront d’affiner l’interface et de vérifier que l’ajout des feux de circulation améliore réellement l’expérience utilisateur sans surcharger l’écran. Les utilisateurs du monde entier devront donc encore patienter avant de profiter de cette nouveauté.

