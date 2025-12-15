L’application X pour iOS propose enfin des widgets

x anciennement twitter icone app ipa iphoneL’application X pour iOS a finalement déployé des widgets pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage. Il y a plus de cinq ans, lors de la WWDC 2020, un widget pour l’écran d’accueil de Twitter avait été présenté dans la vidéo de révélation d’iOS 14. Cependant, celui-ci n’a jamais vu le jour. Il aura fallu le rachat par Elon Musk pour que le projet aboutisse.

Les widgets de Twitter !

X ajoute donc enfin la prise en charge des widgets pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage sur son application pour iPhone et iPad. Voici tout ce qu’il faut savoir.

x twitter widgets

Widgets pour l’écran d’accueil

Cette nouvelle mise à jour n’offre qu’une seule option de widget pour l’écran d’accueil, baptisé « X News Highlights ». Il affiche les titres des sujets tendances sur X. Un tap sur un titre ouvre le sujet directement dans l’application. Ce widget est disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande.
Il présente un en-tête « Explore » avec une liste de titres en dessous.

Widgets pour l’écran de verrouillage

X propose une plus grande variété de widgets pour l’écran de verrouillage. Le premier est « X Notifications », qui indique le nombre actuel de notifications. Le suivant est « X Messages », qui affiche le nombre de messages non lus dans X Chat. Enfin, deux widgets sont dédiés à Grok : l’un pour un accès rapide au chat, l’autre pour le mode vocal. Ces quatre widgets existent en versions petite et grande.

  • Le widget « X Notifications » montre le logo X avec un chiffre.
  • Le widget « X Messages » montre le logo X avec un chiffre.
  • Le widget « Grok » affiche le logo Grok et l’intitulé « Discuter avec Grok ».
  • Le widget « Grok Voice » présente l’icône vocale de Grok et l’intitulé « Parler à Grok ».

Conclusion

Au final, le widget pour l’écran d’accueil ressemble beaucoup à celui teasé lors de la WWDC 2020, même s’il n’intègre pas l’image de fond initialement présentée. Que pensez-vous de ces nouveaux widgets ? Pratique pour suivre vos sujets préférés, non ?

Télécharger l'app gratuite X (ex Twitter)

x anciennement twitter capture app ipa iphone
Les réactions
Aucun commentaire pour le moment, lancez la discussion.
Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles