L’application X pour iOS propose enfin des widgets

L’application X pour iOS a finalement déployé des widgets pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage. Il y a plus de cinq ans, lors de la WWDC 2020, un widget pour l’écran d’accueil de Twitter avait été présenté dans la vidéo de révélation d’iOS 14. Cependant, celui-ci n’a jamais vu le jour. Il aura fallu le rachat par Elon Musk pour que le projet aboutisse.

Les widgets de Twitter !

X ajoute donc enfin la prise en charge des widgets pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage sur son application pour iPhone et iPad. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Widgets pour l’écran d’accueil

Cette nouvelle mise à jour n’offre qu’une seule option de widget pour l’écran d’accueil, baptisé « X News Highlights ». Il affiche les titres des sujets tendances sur X. Un tap sur un titre ouvre le sujet directement dans l’application. Ce widget est disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande.

Il présente un en-tête « Explore » avec une liste de titres en dessous.

Widgets pour l’écran de verrouillage

X propose une plus grande variété de widgets pour l’écran de verrouillage. Le premier est « X Notifications », qui indique le nombre actuel de notifications. Le suivant est « X Messages », qui affiche le nombre de messages non lus dans X Chat. Enfin, deux widgets sont dédiés à Grok : l’un pour un accès rapide au chat, l’autre pour le mode vocal. Ces quatre widgets existent en versions petite et grande.

Le widget « X Notifications » montre le logo X avec un chiffre.

Le widget « X Messages » montre le logo X avec un chiffre.

Le widget « Grok » affiche le logo Grok et l’intitulé « Discuter avec Grok ».

Le widget « Grok Voice » présente l’icône vocale de Grok et l’intitulé « Parler à Grok ».

Conclusion

Au final, le widget pour l’écran d’accueil ressemble beaucoup à celui teasé lors de la WWDC 2020, même s’il n’intègre pas l’image de fond initialement présentée. Que pensez-vous de ces nouveaux widgets ? Pratique pour suivre vos sujets préférés, non ?

