Netflix limite drastiquement la diffusion TV depuis son application mobile

Netflix a discrètement supprimé la possibilité de caster du contenu depuis ses applications mobiles vers la majorité des téléviseurs récents et des appareils de streaming, y compris les nouveaux modèles de Chromecast et le Google TV Streamer. Ce changement a d’abord été repéré par des utilisateurs sur Reddit, puis confirmé par une mise à jour de la page d’assistance de Netflix.

La fin d'une époque

La société indique désormais que le service ne prend plus en charge le casting depuis un appareil mobile vers la plupart des téléviseurs et des boîtiers de streaming TV. Les abonnés sont invités à utiliser la télécommande fournie avec leur appareil et à lancer l’application Netflix native intégrée à leur téléviseur.

Les seules exceptions concernent les anciens modèles de Chromecast sans télécommande ainsi que les téléviseurs disposant d’une fonction Google Cast intégrée. Même sur ces appareils anciens, la diffusion reste réservé aux abonnés des formules sans publicité les plus chères ; il est totalement indisponible pour ceux qui ont souscrit au forfait avec publicité.



D’après les retours d’utilisateurs, le bouton Cast a commencé à disparaître des applications mobiles mi-novembre, sans aucun avertissement préalable de la part de Netflix. Un utilisateur Reddit a rapporté que le service client a justifié cette suppression sur les appareils équipés de télécommande en expliquant qu’il s’agissait d’« améliorer l’expérience client ». Il est vrai que cette pratique n'était pas optimale pour la qualité de visionnage, mais elle était pratique pour les clients dans des cas bien précis.



Cette décision fait écho au retrait du support AirPlay dans l’application iOS de Netflix en 2019, motivé à l’époque par l’impossibilité de distinguer précisément les différents appareils compatibles AirPlay (Apple TV ou téléviseurs tiers) alors qu’Apple étendait la technologie à d’autres fabricants.



Qui déplore ce blocage par Netflix parmi vous ? Pour quelle raison ?