ChatGPT pourrait bientôt créer des playlists pour Apple Music

OpenAI franchit une nouvelle étape dans son rapprochement avec l'écosystème Apple en annonçant l'arrivée prochaine d'Apple Music au sein de ChatGPT. Cette intégration, dévoilée par Fidji Simo, PDG des applications chez OpenAI, s'inscrit dans une refonte plus large de l'interface du chatbot qui évolue au-delà du simple texte pour proposer des expériences plus visuelles et interactives.

ChatGPT devient DJ

L'intégration d'Apple Music fonctionnera sur le même principe que celle de Spotify, déjà disponible depuis plusieurs mois. Les utilisateurs pourront demander à ChatGPT de créer des playlists en langage naturel, du type "crée-moi une playlist pour ma séance de sport" ou "trouve des morceaux similaires à ceux que j'écoute le matin". L'intelligence artificielle s'appuiera sur l'historique d'écoute et les préférences musicales pour affiner ses suggestions.

Cette fonctionnalité promet d'être particulièrement utile pour retrouver des morceaux dont on ne se souvient plus précisément. Au lieu de chercher manuellement, il suffira de décrire vaguement ce que l'on cherche pour que ChatGPT identifie la bonne piste et génère une playlist instantanément jouable dans l'application Apple Music.

Un rapprochement Apple-OpenAI qui s'intensifie

Cette annonce illustre la collaboration croissante entre Apple et OpenAI. ChatGPT est déjà intégré à Siri pour traiter les requêtes complexes, et iOS 26 a renforcé cette connexion avec Image Playground. L'assistant peut également modifier du code directement dans Xcode sur macOS.

L'arrivée d'Apple Music dans ChatGPT s'accompagne d'autres nouveautés : génération d'images 4 fois plus rapide, meilleure gestion des modifications précises, et l'ajout prochain d'applications comme Adobe, OpenTable ou Salesforce dans le répertoire ChatGPT. Apple Music devrait être disponible "prochainement", même si OpenAI n'a pas précisé de date exacte.

Un détail intéressant : la mention d'Apple Music a été retirée du post Substack original, laissant planer le mystère sur le calendrier exact de déploiement de cette intégration attendue par les utilisateurs d'iPhone et Mac.