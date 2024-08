Apple Music Classique arrive enfin sur CarPlay

L'application Apple Music Classical a été mis à jour aujourd'hui avec la prise en charge de CarPlay. Enfin.



Cette nouvelle version permettra aux abonnés d'accéder à l'application depuis l'écran secondaire de leur véhicule lorsqu'un iPhone est connecté.

Apple Music Classical s'invite en voiture

Depuis son lancement initial en mars 2023, Apple Music Classical a connu un succès retentissant, offrant un accès à un répertoire riche et varié de musiques classiques. Après avoir été récemment lancé dans plusieurs pays asiatiques, Classical et ses 5 millions de morceaux, débarque donc sur CarPlay.



Pour en profiter sur CarPlay, prenez soin d'avoir installé la version 1.2 ou supérieure. Cette mise à jour est d'ailleurs passée pratiquement inaperçue puisque les développeurs d'Apple n'ont indiqué que "améliorations de la stabilité et des performances". Attention, il semble qu'Apple n'ait pas encore activé le service sur CarPlay, car, pour le moment, l'application crash au lancement.

C'est quoi Apple Music Classique ?

Pour mémoire, Apple Music Classique offre un accès audio haute résolution sans perte et en Dolby Atmos, des métadonnées détaillées, comprenant des biographies de compositeurs et des descriptions d’œuvres, mais aussi des recommandations spécifiques ou encore une recherche avancée.



Apple Music Classical est disponible sans surcoût pour tous les utilisateurs disposant d'un abonnement Apple Music standard. L'application est disponible sur iPhone, iPad et Android. Elle s'appuie sur Primephonic, un service de streaming de musique classique racheté par Apple en août 2021.

Télécharger l'app gratuite Apple Music Classical