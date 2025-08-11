MKBHD a testé CarPlay Ultra et en donne un aperçu vidéo

Marques Brownlee, plus connu sous le pseudonyme MKBHD, vient de publier sa première évaluation complète de CarPlay Ultra sur sa chaîne Auto Focus. Le youtubeur tech le plus influent au monde s'est penché sur cette nouvelle évolution du système d'Apple, disponible pour l'instant uniquement sur quelques modèles Aston Martin. Une occasion rare de découvrir concrètement cette technologie encore trop confidentielle.

Une expérience automobile repensée avec CarPlay Ultra

CarPlay Ultra marque une étape importante dans la stratégie d'Apple pour l'automobile. Contrairement au CarPlay traditionnel qui se contente de projeter l'interface iPhone sur l'écran du véhicule, cette nouvelle version établit une véritable collaboration entre l'iPhone et la voiture. L'objectif est ambitieux : permettre aux conducteurs de contrôler l'intégralité des fonctions du véhicule sans jamais quitter l'environnement Apple.

Dans sa démonstration sur l'Aston Martin DBX707, MKBHD met en évidence cette intégration poussée. La climatisation, les réglages audio, les modes de conduite ou encore les paramètres spécifiques du véhicule deviennent accessibles directement depuis l'interface CarPlay. Plus besoin de naviguer entre différents systèmes ou de quitter temporairement CarPlay pour ajuster les paramètres de la voiture.

La fonctionnalité "Punch Through" constitue l'une des innovations les plus intelligentes de CarPlay Ultra. Lorsqu'un réglage spécifique au constructeur n'est pas directement intégré dans l'interface Apple, le système affiche temporairement l'interface native du véhicule dans un cadre dédié, avant de revenir automatiquement à CarPlay une fois l'ajustement effectué. C'est commode et pratique mais cette astuce montre que CarPlay Ultra n'est pas intégré à 100% à l'expérience du véhicule, ce qui est très frustrant quand on est pointilleux.

Multi-écrans et personnalisation : Apple prend le contrôle total

L'une des avancées les plus frappantes de CarPlay Ultra réside dans sa capacité à gérer simultanément tous les écrans du véhicule. L'écran derrière le volant, traditionnellement réservé aux informations du constructeur, peut désormais afficher du contenu CarPlay personnalisable. Cette approche multi-écrans transforme véritablement l'habitacle en extension de l'écosystème Apple.

MKBHD souligne particulièrement la cohérence visuelle obtenue grâce à cette intégration. Les thèmes et couleurs se synchronisent entre les différents écrans, créant une esthétique harmonieuse qui respecte à la fois l'identité du constructeur et les codes visuels d'Apple. Cette personnalisation s'étend même aux superpositions d'informations critiques comme l'odomètre ou les alertes de sécurité, qui restent affichées même en cas de déconnexion de l'iPhone.

Pour fonctionner, CarPlay Ultra exige un iPhone 12 minimum et iOS 18.5 ou ultérieur, le tout exclusivement en connexion sans fil. Ces prérequis techniques soulignent la sophistication de cette nouvelle approche.

Enjeux stratégiques et perspectives d'adoption

L'analyse de MKBHD soulève une question fondamentale pour l'avenir de CarPlay Ultra : les constructeurs automobiles accepteront-ils de céder autant de contrôle à Apple ? Si Aston Martin fait figure de pionnier, d'autres marques comme Tesla ou Rivian privilégient leurs propres systèmes propriétaires. A la rédaction, on s'est posé la même question dans un article dédié :

Cette résistance potentielle n'empêche pas Apple de préparer l'évolution de son écosystème automobile. Parallèlement à CarPlay Ultra, la firme de Cupertino travaille sur une mise à jour majeure du CarPlay standard dans iOS 26. Cette version intégrera les widgets d'applications, la personnalisation des icônes et même la lecture vidéo, selon les autorisations du constructeur.

L'émergence de CarPlay Ultra intervient dans un contexte où l'automobile devient de plus en plus connectée et dépendante des services numériques. Pour Apple, qui cherche à diversifier ses revenus au-delà de l'iPhone, le secteur automobile représente un territoire stratégique. Le succès de CarPlay Ultra pourrait bien déterminer la capacité d'Apple à s'imposer comme un acteur incontournable de la voiture connectée, face à la concurrence croissante d'Android Automotive et des solutions propriétaires des constructeurs.