Passez à CarPlay sans fil pour moins de 20 euros avec ce dongle

Vous en avez marre de devoir brancher votre iPhone en prenant le volant ? Alors cet accessoire, signé XIXIXIAXIA, est fait pour vous. Dites adieu aux câbles encombrants et bonjour à Apple CarPlay sans fil. Ce petit produit convertit votre CarPlay filaire en une solution sans fil, offrant une expérience plus fluide dans votre véhicule. Compatible avec l’iPhone 6 et versions ultérieures (iOS 10+), il s’intègre à plus de 800 modèles de voitures équipées de CarPlay filaire post-2016, assurant une compatibilité impressionnante de 98 %.

Installation simplifiée et connexion stable

L’installation de ce dongle est un jeu d’enfant : en trois étapes seulement, sans application ni mise à jour supplémentaires, l’adaptateur se connecte via Bluetooth et Wi-Fi. Une fois configuré, il se reconnecte automatiquement à votre iPhone dès que vous démarrez votre voiture. Grâce à sa puce IC et son processeur optimisés, la connexion est rapide, stable et sans latence, garantissant une navigation fluide, des appels mains libres, l’accès à Siri, votre musique et vos messages sans interruptions. D'après notre propre test, il y a tout de même une mini latence lorsque vous utilisez Waze, Maps ou Plans, mais rien de rédhibitoire (moins d'une demi-seconde).

Praticité et discrétion

Compact et discret, l’adaptateur XIXIXIAXIA est le plus petit de sa catégorie. Il préserve toutes les fonctionnalités d’origine, comme les commandes au volant et l’assistant vocal, pour une conduite sécurisée et intuitive. De plus, les mises à jour OTA (Over-the-Air) assurent une compatibilité continue avec les futures évolutions de CarPlay. Bien sûr, il n'est pas compatible CarPlay Ultra, mais seules les nouvelles Aston Martin le sont actuellement.

Un prix canon

Avec ce petit adaptateur, transformez votre expérience de conduite pour moins de 20 €, ce qui est une excellente idée cadeau pour vous ou pour un proche.

