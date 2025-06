CarPlay prend en charge la lecture vidéo avec iOS 26

Dans un revirement inattendu, Apple autorisera la lecture vidéo sur les écrans CarPlay à partir d’iOS 26, mais uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt. Une fonctionnalité que l'on retrouve chez de nombreux constructeurs automobiles, dont Tesla qui permet même de jouer à GTA 5 ou Cyberpunk.

Alléluia !

Après une décennie d’interdiction de la vidéo, cette fonctionnalité, appelée « AirPlay vidéo dans la voiture », permettra aux utilisateurs d’iPhone de regarder des vidéos sur l’écran du véhicule via CarPlay.

Le site web des développeurs d’Apple décrit cette fonctionnalité :

AirPlay vidéo dans la voiture permet aux utilisateurs de regarder leurs vidéos préférées depuis leur iPhone sur l’écran CarPlay lorsqu’ils ne conduisent pas. Intégrez CarPlay avec AirPlay vidéo pour activer cette fonctionnalité dans la voiture.

Les développeurs intéressés par la création d’applications CarPlay avec prise en charge de la vidéo sont dirigés vers le programme MFi pour plus de détails sur CarPlay, CarPlay Ultra, AirPlay vidéo et les clés de voiture CarKeys. Une vidéo dédiée aux développeurs permet également de découvrir les nouveautés de CarPlay.



Plus tôt cette année, une application tierce a brièvement introduit un navigateur web CarPlay avec lecture vidéo, mais cette fonctionnalité a été supprimée après l’examen de l’App Store. La prise en charge officielle de la lecture vidéo à l’arrêt débutera cet automne.

iOS 26 apportera également des nouveautés à CarPlay, notamment des icônes redessinées, de nouvelles options d’apparence, la prise en charge des widgets et des mises à jour pour Musique, Messages et d’autres applications.