🔥 Apple lance CarPlay Ultra avec Aston Martin comme premier partenaire

Apple vient de lancer officiellement CarPlay Ultra, sa nouvelle génération d'interface automobile, qui fait ses premiers pas chez le prestigieux constructeur britannique Aston Martin. Cette évolution majeure de CarPlay promet de transformer radicalement l'expérience de conduite des utilisateurs d'iPhone en s'intégrant plus profondément que jamais dans les véhicules. Annoncé en 2022, le nouveau CarPlay est enfin arrivé !

Une intégration sans précédent entre l'iPhone et le véhicule

Avec deux ans de retard sur le calendrier, CarPlay Ultra représente un bond en avant considérable par rapport à la version classique de CarPlay. Contrairement à son prédécesseur qui se limitait principalement à l'écran central, cette nouvelle génération prend désormais le contrôle de l'ensemble des écrans du véhicule, y compris le tableau de bord. Les conducteurs peuvent ainsi consulter en temps réel des informations essentielles comme le compteur de vitesse, le compte-tours, la jauge de carburant ou la température du moteur, tout en conservant l'accès aux fonctionnalités de leur iPhone.

L'intégration va bien au-delà de l'affichage : CarPlay Ultra permet de contrôler de nombreuses fonctions du véhicule, des plus basiques comme la radio et la climatisation aux réglages plus avancés comme les configurations audio ou les paramètres de performance. Ces commandes sont accessibles via l'écran tactile, les boutons physiques du véhicule, ou simplement par la voix avec Siri. Apple introduit également des widgets alimentés par l'iPhone qui s'adaptent parfaitement aux différents écrans du véhicule.

Un aspect particulièrement novateur est la possibilité d'afficher simultanément des informations provenant de l'iPhone (cartes, médias) et du véhicule lui-même (systèmes d'assistance à la conduite, pression des pneus) directement dans le combiné d'instruments, créant ainsi une expérience de conduite plus fluide et cohérente. CarPlay n'est plus seulement le système d'exploitation de la tablette centrale, servant pour le divertissement, mais le prolongement de toutes les capacités du véhicule.

Un design sur mesure pour chaque constructeur

Contrairement aux craintes de certains observateurs qui imaginaient une standardisation forcée des interfaces, Apple a choisi de collaborer étroitement avec chaque constructeur pour créer des thèmes personnalisés respectant l'identité visuelle de la marque. Chez Aston Martin, les designers d'Apple ont travaillé main dans la main avec l'équipe du constructeur britannique pour développer une expérience qui reflète l'élégance et les performances caractéristiques de la marque.

Pour les conducteurs, cette personnalisation va encore plus loin puisqu'ils peuvent choisir parmi plusieurs thèmes pour le combiné d'instruments et adapter les couleurs et fonds d'écran selon leurs préférences. Différents styles de compteurs sont disponibles, des affichages minimalistes avec de fines barres bleues aux versions plus imposantes avec des indicateurs épais en rouge ou gris.

Voici CarPlay Ultra en images et vidéo ! pic.twitter.com/DHnYo8Rez0 — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) May 15, 2025

Une adoption qui s'annonce large

Si Aston Martin est le premier constructeur à proposer CarPlay Ultra, Apple a confirmé que de nombreux autres constructeurs sont déjà engagés dans son déploiement. Hyundai, Kia, Renault et Audi viennent notamment de rejoindre la liste des marques partenaires, ce qui devrait rapidement démocratiser cette technologie au-delà du segment ultra-luxe. C'est d'ailleurs une limite de CarPlay Ultra qui reste vraisemblablement cantonnée aux véhicules haut de gamme et chers. Espérons qu'Apple n'abandonne pas complètement le CarPlay classique qui équipe la très grande majorité des véhicules grand public. Réponse à la WWDC 2025.

Pour l'instant, CarPlay Ultra est disponible uniquement pour les nouvelles commandes d'Aston Martin aux États-Unis et au Canada, mais une mise à jour logicielle permettra aux propriétaires actuels de modèles équipés du dernier système d'infodivertissement de la marque d'en bénéficier dans les prochaines semaines. Le déploiement mondial est prévu au cours des 12 prochains mois.

Côté compatibilité, CarPlay Ultra nécessite un iPhone 12 ou plus récent fonctionnant sous iOS 18.5 ou ultérieur. Apple assure par ailleurs que les mêmes mesures rigoureuses de protection de la vie privée qui s'appliquent à l'iPhone sont également en vigueur pour CarPlay Ultra.

Deux vidéos pour découvrir CarPlay Ultra en détails

Découvrez CarPlay Ultra en vidéo avec des vidéos signées Aston Martin et Top Gears :

Source